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Tessi распознала более четырех млн документов с помощью технологий ИИ Smart Engines

Tessi успешно использует технологии ИИ, разработанные резидентом «Сколково» компанией Smart Engines, для решения задач распознавания сложных многостраничных документов. Партнерство началось три года назад, и к настоящему времени в национальных проектах и проектах, выполняемых в интересах Евросоюза, с помощью решений Smart Engines обработано более четырех млн документов. В ближайшие три года планируется обработать не менее 20 млн документов.

Европейский игрок на рынке BPS (Business Process Services) компания Tessi внедрила в свои системы технологии Smart Engines для обработки изображений и извлечения данных. В основе решений научной компании Smart Engines лежат результаты собственных исследований в области зеленого ИИ, которые обеспечивают высокую скорость и точность распознавания документов. Используемый Tessi программный продукт Smart Document Engine позволил французской компании развернуть высокопроизводительную систему для распознавания документов для реализации крупных проектов по цифровой трансформации во Франции и Европе. С технологиями резидента «Сколково» Tessi обрабатывает документы, удостоверяющие личность, и сложные формы документы, а также проверяет документы на подделку. Применение программного обеспечения Smart Engines помогает выполнять требования национальных и международных стандартов обработки персональных данных.

Применяемая в Smart Document Engine фирменная технология GreenOCR обеспечивает высокоточное оптическое распознавание печатного текста (OCR) и форм с рукопечатным заполнением (ICR), а также распознавание меток и чек-боксов (OMR). Алгоритмы ИИ могут обрабатывать документы со сложной структурой, включая распознавания табличных данных. Запатентованная технология GreenOCR позволяет снизить энергопотребление и уменьшить углеродный след в процессах машинного обучения нейронных сетей и их исполнения на устройствах. С внедрением разработок Smart Engines Tessi снижает воздействие от применения ИИ на окружающую среду и автоматизирует процессы обработки документов, отвечая требованиям действующего в Евросоюзе генерального регламента о защите персональных данных (GDPR).

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