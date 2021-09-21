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«Ратибор» управляет ключевыми процессами с помощью «Турбо»

Компания «Ратибор», производитель фруктово-ягодной консервации, перевела процессы управления торговлей, складом, производственным и бухгалтерским учетом, казначейством и кадрами на российскую платформу «Турбо Х». Исполнение проекта обеспечила компания «О.Ф.С.Т.» – партнер «Турбо» («Турбо»– одно из ключевых направлений бизнеса «Консист Бизнес Групп», входящей в группу «Ланит»).

Более двадцати лет «Ратибор» развивает бизнес с помощью решений на базе платформы «Турбо».

На старте производства «Рабитор» использовал решение «Турбо бухгалтер». С ростом бизнеса системный ландшафт дополнялся новыми модулями и сервисами. В 2021 г. на современное поколение платформы «Турбо Х» были переведены все ключевые процессы компании. Это бухгалтерский и налоговый учет, управление продажами, закупками, складом, производственный учет, расчет заработной платы и кадровый учет.

Торговые сети – контрагенты, а это порядка 1100 юридических лиц, размещают заказы напрямую в корпоративном решении электронного документооборота, с которым интегрирована система на платформе «Турбо Х». Система отслеживает оперативные остатки на складах – как количество ягод, фруктов и овощей, так и количество готовой продукции в банках, поддерживает бухгалтерский учет на производстве – списание сырья на основе рецептур и выпуск готовой продукции, закупки сырья и процессы казначейства для регистрации заявок на оплату от поставщиков.

Единая маршрутная карта позволяет формировать план выпуска продукции с указанием сырья и итогового количества товара. Решение также поддерживает учет давальческого сырья для изготовления продукции под заказ из предоставляемых сетями компонентов. Систему на платформе «Турбо Х» используют сотрудники бухгалтерии, финансового отдела, склада, производства, отдела снабжения и экономического отдела, а также менеджеры по продажам компании «Ратибор».

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