Медицинский цифровой диагностический центр будет работать в Карачаево-Черкесии

Компания «СбермедИИ» подключила медицинский цифровой диагностический центр (MDDC) к информационной системе Карачаево-Черкесского онкологического диспансера им.С.П. Бутова. В соответствии с подписанным соглашением MDDC будет встроен в медицинскую информационную систему и рабочие станции врачей онкодиспансера. Разработка будет помогать врачам в ежедневной работе, позволит снизить нагрузку, а также увеличить эффективность и скорость постановки диагнозов.

Медицинские специалисты онкодиспансера смогут на своих рабочих местах через привычный интерфейс использовать все продукты и решения, представленные на платформе MDDC, а их более 50, в том числе: «КТ Легких», умный помощник врача «ТОП-3», «КТ Инсульт» и многие другие.

При использовании разработки «КТ Легких» врач-рентгенолог сможет загружать в систему результаты КТ-исследований пациентов и снимки будут сразу же обрабатываться алгоритмами ИИ. Система в онлайн-режиме определит зону поражения легких, укажет объем поражения ткани, измерит степень тяжести по шкале КТ, а также подсветит выявленные патологии. Одновременно медицинские данные пациента могут быть отправлены для верификации и формирования заключения соответствующему врачу-консультанту MDDC. На обработку алгоритмами ИИ понадобится не более трех минут. Время верификации врачом-консультантом MDDC зависит от сложности случая и может составить от 15 минут и более.

«Программные продукты нашего медицинского цифрового диагностического центра доступны для интеграции с региональными медицинскими информационными системами лечебных и профилактических учреждений по всей России. У врачей Карачаево-Черкесии теперь будет возможность использовать новейшие цифровые инструменты в своей ежедневной работе. В первую очередь сервис “КТ Легких”, который может обрабатывать до 150 исследований в день. Приоритизация исследований приводит к снижению нагрузки на врачей и увеличению эффективности диагностики», – сказал Игал Зак, генеральный директор «СбермедИИ».

«Использование сервисов с искусственным интеллектом значительно сокращает время обработки медицинских данных, освобождает врачей от рутинной работы. Это особенно важно для врачей-онкологов, ведь подчас можно спасти жизни своевременной диагностикой»,– отметил Зубер Махов, и.о. главврача Карачаево-Черкесского онкологического диспансера им.С.П. Бутова.