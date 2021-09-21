CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интеграция Внедрения
|

Медицинский цифровой диагностический центр будет работать в Карачаево-Черкесии

Компания «СбермедИИ» подключила медицинский цифровой диагностический центр (MDDC) к информационной системе Карачаево-Черкесского онкологического диспансера им.С.П. Бутова. В соответствии с подписанным соглашением MDDC будет встроен в медицинскую информационную систему и рабочие станции врачей онкодиспансера. Разработка будет помогать врачам в ежедневной работе, позволит снизить нагрузку, а также увеличить эффективность и скорость постановки диагнозов.

Медицинские специалисты онкодиспансера смогут на своих рабочих местах через привычный интерфейс использовать все продукты и решения, представленные на платформе MDDC, а их более 50, в том числе: «КТ Легких», умный помощник врача «ТОП-3», «КТ Инсульт» и многие другие.

При использовании разработки «КТ Легких» врач-рентгенолог сможет загружать в систему результаты КТ-исследований пациентов и снимки будут сразу же обрабатываться алгоритмами ИИ. Система в онлайн-режиме определит зону поражения легких, укажет объем поражения ткани, измерит степень тяжести по шкале КТ, а также подсветит выявленные патологии. Одновременно медицинские данные пациента могут быть отправлены для верификации и формирования заключения соответствующему врачу-консультанту MDDC. На обработку алгоритмами ИИ понадобится не более трех минут. Время верификации врачом-консультантом MDDC зависит от сложности случая и может составить от 15 минут и более.

«Программные продукты нашего медицинского цифрового диагностического центра доступны для интеграции с региональными медицинскими информационными системами лечебных и профилактических учреждений по всей России. У врачей Карачаево-Черкесии теперь будет возможность использовать новейшие цифровые инструменты в своей ежедневной работе. В первую очередь сервис “КТ Легких”, который может обрабатывать до 150 исследований в день. Приоритизация исследований приводит к снижению нагрузки на врачей и увеличению эффективности диагностики», – сказал Игал Зак, генеральный директор «СбермедИИ».

«Использование сервисов с искусственным интеллектом значительно сокращает время обработки медицинских данных, освобождает врачей от рутинной работы. Это особенно важно для врачей-онкологов, ведь подчас можно спасти жизни своевременной диагностикой»,– отметил Зубер Махов, и.о. главврача Карачаево-Черкесского онкологического диспансера им.С.П. Бутова.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Мой офис» получил гигантское обновление. Появилась поддержка ГОСТов

Сбербанк хочет продать долю VisionLabs, чтобы не ссорить свои биометрические компании

От суверенизации и санкций больше всех выиграли поставщики отечественных ОС, СУБД и офисных пакетов

Тонкости SLA IaaS: за что можно требовать компенсацию с провайдера

С одобрения Путина в России начали строить гигантскую ИТ-систему контроля над зерном и хлебом

«Яндекс» решил сделать свою открытую СУБД коммерческой, потратив на проект $50 млн

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Почему нужна двухфакторная аутентификация и какой способ выбрать

Лучшие ручные миксеры для дома: хиты продаж

Обзор Dell S2522HG: монитор для гейминга на высоких скоростях

Показать еще

Наука

Планеты-гикеаны: новые миры пригодны для внеземной жизни

Четвертое состояние вещества в новой форме — путь к изучению квантовых странностей

Кристаллы времени — не научная фантастика, а прорыв в квантовых компьютерах
Показать еще
GIS DAYS 2021 GIS DAYS 2021 Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» пройдет 6-7 октября при поддержке РБК Events и Accenture Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» пройдет 6-7 октября при поддержке РБК Events и Accenture