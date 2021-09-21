МАКС-М перешел на виртуальную АТС с помощью «Телфин»

Компания МАКС-М («Медицинская акционерная страховая компания») перешла на виртуальную АТС с помощью «Телфин». Российский телеком-провайдер «Телфин» подключил виртуальную АТС «Телфин.офис» для приема звонков по бесплатным номерам «8-800» в страховой медицинской компании МАКС-М.

На первом этапе виртуальная АТС была подключена в центральном офисе компании МАКС-М. После этого на использование виртуальной АТС перешли консультативно-диспетчерские центры МАКС-М во всех регионах присутствия компании.

Кроме того, с виртуальной АТС интегрированы стационарная АТС головного офиса МАКС-М и корпоративные номера сотовой связи.

«Современный сервис облачной телефонии обеспечил соответствие бесперебойному единому стандарту качества связи для всех филиалов компании и объединил их в общую сеть. Интеграция с виртуальной АТС «Телфин.офис» позволила эффективнее обрабатывать звонки, анализировать коммуникации и вести работу по защите прав граждан в рамках обязательного медицинского страхования», – отметил руководитель управления телекоммуникаций и специальных технических систем СК «МАКС» Игорь Шайко.