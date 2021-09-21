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Kyocera представляет новую линейку интеллектуальных МФУ – TASKalfa 3554ci и TASKalfa 2554ci

Компания Kyocera Document Solutions Russia (KDRU) выпустила две новые модели цветных мультифункциональных устройств формата A3 с функцией искусственного интеллекта — TASKalfa 3554ci и TASKalfa 2554ci. Новые устройства помогут компаниям повысить производительность и выполнять работу качественно и в кратчайшие сроки.

Скорость печати устройств TASKalfa 3554ci и TASKalfa 2554ci составляет 35 и 25 страниц в минуту соответственно, скорость сканирования — до 200 изображений в минуту. Эти МФУ обеспечивают высокое качество обработки без долгого ожидания. Сканер поддерживает одновременную загрузку 320 страниц, что позволяет экономить время при работе с объемными документами.

Также в новых устройствах TASKalfa реализована улучшенная функция копирования удостоверений личности, например, таких как – паспорт, в/у и других документов. При этом передаваемые по сети данные защищены путем шифрования (encrypted), что обеспечивает максимальную безопасность и сохранность.

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Для удобства работы в новинках используется единый пользовательский интерфейс – как на панели устройств, так и в драйвере, что позволяет пользователям быстрее и точнее ориентироваться при работе с устройствами.

Благодаря передовым ИИ-функциям пользователи смогут выделить или удалить рукописные фрагменты документа, не меняя формат или изображение при сканировании. С новыми ИИ-функциями Super Resolution (Сверхвысокое разрешение – функция улучшения разрешения исходного изображения) и Handwriting (Рукописный текст – возможность улучшить качество рукописного текста или удалить его со скана) устройств TASKalfa серии 3554ci пользователи смогут настроить и значительно улучшить качество распознавания и печати.

«Мир меняется постоянно, требования к условиям работы с документами становятся все выше, и в ответ на эти изменения компания Kyocera выпустила новые устройства TASKalfa. При разработке новых МФУ основное внимание уделялось простоте работы, безопасности, эффективности и высокому качеству, поэтому данная линейка поможет компаниям заметно ускорить темпы цифровой трансформации и подготовиться к задачам завтрашнего дня», — отметил Тарик Альхаурани, Исполнительный директор KYOCERA Document Solutions Russia

Дисплей планшетного типа поддерживает простое переключение между пользовательскими интерфейсами и управление жестами для удобства работы. Кроме того, МФУ TASKalfa 3554ci поддерживают установку дополнительных полезных программных решений, например, Kyocera Fleet Services и Kyocera Net Manager.

Дарья Лебедева

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