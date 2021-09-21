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Компания Only сократит сроки запуска проектов за счет авторской технологии экспресс-оценки

Компания Only нашла способ ускорить старт проекта и свести к минимуму время на разработку MVP сроки запуска проектов за счет авторской технологии экспресс оценки комплексных ИТ-проектов под задачи заказчика. В течение пяти дней после обращения в Only клиент получает первичную информацию о том, сколько будет стоить этот проект, какая предлагается архитектура и технологии реализации, а также какие потребуются ресурсы для решения новой задачи – базовый план-график проекта, состав команды, ориентировочные сроки выполнения, календарь затрат.

Технология компании позволяет ускорить старт проекта, свести к минимуму время на разработку MVP (в некоторых случаях – до одного месяца). При этом создатели гарантируют точность сроков и бюджетов, минимизируя тем самым проектные и финансовые риски клиентов.

На этапе экспресс-оценки проекта степень вовлеченности заказчика составляет порядка 40%. Заказчик предоставляет базовую исходную информацию (бриф, описывающий проблему; «портрет» существующей ИТ-инфраструктуры; требования или пожелания к используемым технологиям). Качество и полнота этих сведений влияет на точность оценки, качество предложенных идей и справедливость прогноза по внедрению технологического решения.

После изучения документации проводится серия бизнес-интервью с представителями заказчика (CIO, при необходимости – с функциональными заказчиками), в ходе которых собирается и анализируется информация, касающаяся проблем бизнеса и будущего проекта в целом.

Only предлагает серию шагов для разработки предложения по решению проблем клиента средствами ИТ.

Во-первых, это изучение доступных данных и построение прогнозных моделей. Во-вторых, сбор дополнительной информации для создания точного решения. Дальше следуют создание концепт-дизайна и предварительная оценка бюджета и сроков проекта.

В последнюю очередь выполняется финальная оценка: тайм-лайн, планирование микроэтапов, точный календарь затрат

Дарья Лебедева

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