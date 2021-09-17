Ученые спрогнозировали резкий рост платформенной занятости в России и мире

К 2023 г. платформенная занятость в России вырастет почти в 2 раза. Порядка 150 млн человек — до 5% от экономически активного населения в России и мире — будут работать через онлайн-сервисы. Сегодня доля платформенной занятости в структуре глобального рынка труда составляет порядка 3% или около 85 млн человек.

Такие прогнозы содержатся в исследовании «Современные подходы к занятости: распространение модели устойчивого партнерства в глобальной платформенной экономике», которое провел Центр изучения и мониторинга эффективности мер социально-экономической поддержки промышленности и предпринимательства «Локомотивы роста!» Финансового университета при Правительстве России.

«Поскольку объектом каждого взаимодействия платформенных работников является не работа в традиционном смысле, а отдельная задача или услуга, то это сильно расширяет возможности заработка и, в зависимости от того, насколько эффективно будут решены вопросы, связанные с регулированием трудовых отношений в рамках платформенной экономики, рост платформенной занятости в России может оказаться даже динамичнее. Это в свою очередь, позволит улучшить социально-экономическое положение регионов России, развить инфраструктуру и условия жизни, а отдельному человеку влиять на свое финансовое положение, но это зависит только от того, насколько защищенным он будет себя чувствовать. Вопросы регуляторики здесь имеют ключевое значение», - подчеркивает профессор кафедры общественных коммуникаций и рекламы Академии труда и социальных отношений Михаил Бочаров.

В своем исследовании ученые Финансового университета, на основе изучения международного опыта и опросов выявили 10 факторов для развития платформенной занятости в РФ. К ним относится, например, создание нормативно-правовым регулированием предпосылок и стимулов для развития трудовых отношений в рамках платформенной экономики.

Что касается мирового опыта, то ученые Финансового университета считают, что драйвером роста занятости через онлайн-платформы будут оставаться США. В 2028 г. число платформенных работников в Штатах может превысить отметку в 90 млн человек (рост более чем на 33% по сравнению с показателем 2021 г.).

Сейчас США являются крупнейшей платформенной экономикой в мире, количество работников различных онлайн-сервисов, в период с 2017 по 2021 г., увеличилась на 18% – с 53,7 до 63,6 млн человек, что составляет около 28% экономически активного населения.