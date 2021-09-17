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Интеграция Внедрения
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ОМК внедрила автоматизированную систему управления складами на своем заводе в Нижегородской области

«Объединенная металлургическая компания» автоматизировала процесс управления складами на своем заводе в Выксе (Нижегородская область) на базе решения SAP Extended Warehouse Management (SAP EWM). Это позволило на 20% повысить производительность складов. Партнером по внедрению системы выступила компания ТЛС.

ОМК автоматизировала и оптимизировала логистические процессы сразу на двух центральных складах общей площадью 11,2 тыс. кв. метров. Здесь размещают более 100 групп материалов: метизы, вспомогательные материалы, запчасти и оборудование от поставщиков, проводят их входной контроль качества и распределяют на цеховые склады.

В рамках проекта на заводе ОМК интегрировали систему управления складом SAP EWM с ИТ-оборудованием: терминалами сбора данных для теплых и холодных складов, мобильными и стационарными принтерами печати этикеток с расходными материалами. Оба склада оснастили современной Wi-Fi-инфраструктурой, интегрировав ее в общую корпоративную глобальную сеть.

Новый проект обеспечил прозрачность и гибкость складских учета и грузообработки, достоверные данные по фактическим запасам и движениям товаров на складе в режиме реального времени. Позволил более рационально использовать складские площади и эффективно организовать размещение товаров. Система обеспечивает прозрачность и оперативность при приемке. Высокий уровень реализованной автоматизации также помогает сократить количество ошибок складских работников. В результате внедрения SAP EWM на заводе ОМК количество ошибок при размещении и подборе заказов снизили на 70%.

«ОМК проводит цифровую трансформацию своих бизнес-процессов, в том числе по исполнению цепочек поставок. Внедрение решений SAP EWM стало органичным продолжением этого и сделало контроль за поступлением и распределением запчастей и сырья на нашем ключевом активе более прозрачным и управляемым. Мы поставляем трубы и железнодорожные колеса для стратегически важных проектов страны, поэтому любой сбой или задержка поставок могут привести к серьезным последствиям. С внедрением решений SAP мы смогли создать оптимально минимальный необходимый запас материалов под нужды производства. Имеем прозрачную и понятную аналитику по скорости загрузки машин на складах и выгрузке в производственных цехах. Сократили трудозатраты по управлению складским персоналом», - отметил директор по информационным технологиям ОМК Игорь Савцов.

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