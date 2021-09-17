Компания «Синимекс» завершила проект внедрения «1С:ERP» в НПП КлАСС

Компания «Синимекс» выполнила проект по внедрению «1С:ERP» для НПП КлАСС, ведущего разработчика и производителя средств индивидуальной бронезащиты. Перед специалистами компании стояла задача повышения эффективности бизнеса за счет автоматизации ключевых процессов предприятия. В частности, требовалось повысить эффективность управления материальными и финансовыми потоками, настроить контроль технологических процессов и оптимизировать загрузку производственных мощностей.

Ранее на предприятии использовалась система «1С:УПП», но ее функционал перестал отвечать растущим потребностям НПП КлАСС, прежде всего в части планирования производства продукции, ведения раздельного учета и формирования отчетности по Гособоронзаказам. Предприятие имеет филиальную структуру и учет в «1С:УПП» велся в распределенной базе данных, что приводило к задержкам при взаимодействии между подразделениями. Благодаря внедренной системе «1С:ERP», сейчас весь учет предприятия ведется в единой базе.

«Компания «Синимекс» не только обеспечила плавный перевод комплексного учета предприятия из конфигурации «1С:УПП» в конфигурацию «1С:ERP», но и провела обширные доработки системы с учетом особенностей работы с Гособоронзаказом», - сказал заместитель директора НПП КлАСС Андрей Баулин.

«Отсутствие возможностей «динамического планирования» в начальных версиях “1С:ERP 2.5” привело к необходимости существенных доработок подсистемы планирования производства. Кроме того, нашими специалистами был разработан функционал для проведения входного, пооперационного и выходного контроля сотрудниками отдела технического контроля НПП КлАСС», - отметил Андрей Гурьев, директор по автоматизации систем управления предприятием компании «Синимекс».

Специалисты компании «Синимекс» настроили права доступа в соответствии с политикой безопасности предприятия, обучили пользователей, а также провели миграцию данных из исторических систем. Сейчас компания «Синимекс» осуществляет техническую поддержку пользователей и сопровождение системы.