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Компания «Перфоманс лаб» анонсировала полнофункциональное доработанное решение Boomq, помогающее повышать производительность ИТ-систем на российском рынке и эффективность бизнеса

Уникальный инструмент по нагрузочному тестированию Boomq.io, www.perfconf.ru, произвел впечатление на участников своей расширенной функциональностью.

Нагрузочное тестирование – активно развивающееся направление в ИТ-индустрии. Boomq – это отечественный инструмент нагрузочного тестирования, позволяющий сделать бизнес передовым, а бизнес процессы эффективными. Boomq – яркий пример импортозамещения на российском рынке, за разработку которого компания «Перфоманс лаб» стала резидентом «Сколково».

Разработчики привели примеры пилотных проектов, доказывающие, что интерес со стороны бизнеса есть и растет к такому роду продуктов. Например, нагрузочное тестирование веб-портала можно провести за 3 дня. Boomq такое по силам.

Инструмент по своей функциональности не уступает, а даже превосходит в некоторых характеристиках западные аналоги. Например, автоматическая проверка, удовлетворяют ли показатели производительности тестируемой системы требованиям к производительности (SLA), возможность построения отчётов по трендам изменения показателей производительности (от релиза к релизу, от версии к версии), возможность сравнения бизнес-метрик для двух тестов с их отображением на едином дашборде, запуск тестов по API из внешних инструментов, например, devops-конвейер.

Boomq позволяет автоматизировать многие рутинные процессы в работе инженера по нагрузочному тестированию. Инструмент обладает уникальной возможностью автоматизированного создания профиля нагрузочного тестирования с помощью реализованных интеграций с системами анализа пользовательской статистики Google Analytics и «Яндекс.метрика» (ни одно другое решение в мире такого не предлагает).

Boomq предлагает не только собственную визуализацию метрик производительности для проведения первичного анализа результатов тестов онлайн, прямо во время тестирования, но также интегрирован с популярными в отрасли open-source продуктами InfluxDB и Grafana, благодаря чему визуализация метрик производительности наглядна, проста и понятна. Благодаря доступному веб-интерфейсу с инструментом могут работать пользователи с разным уровнем опыта в нагрузочном тестировании, не только продвинутые специалисты, но и новички. Собственный редактор тестов допускает возможность использования платформы без разработки программного кода, что снижает порог вхождения. При этом для специалистов с глубокими компетенциями доступна расширенная функциональность для тест-дизайна благодаря интеграции Boomq с самым популярным open source инструментом Apache JMeter.

Продукт популярен у многих ритейловых и eCommerce компаний, компаний сферы услуг и телеком операторов, особенно, когда запускаются сезонные и акционные продажи, то есть когда нужно произвести анализ производительности.

Сегодня Boomq представлен в двух версиях – клаудной и in-house. В зависимости от размеров бизнеса может быть выбран тот или иной вариант.

На данным момент разработчик решения компания «Перфоманс лаб» применяет Boomq, работая на нескольких пилотных проектах.

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