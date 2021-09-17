Honor объявила о расширении партнерства с Microsoft

Honor объявила о расширении стратегического партнерства с Microsoft. Компании будут сотрудничать в сфере разработки устройств на базе искусственного интеллекта в рамках развития стратегии «1+8+N».

«Главный приоритет компании Honor – интересы ее клиентов. Мы делаем все, чтобы разрабатывать лучшие в своем классе продукты, в том числе расширяем сотрудничество с отраслевыми партнерами. Для нас крайне важно, чтобы наши продукты были технически совершенными, инновационными и отвечали реальным потребностям потребителей. Honor и Microsoft продолжат укреплять стратегическое партнерство и разрабатывать решения, в число которых войдут программные и аппаратные технологии для любых пользовательских сценариев», – сказал Джордж Джао, CEO Honor.

26 сентября в рамках мероприятия Honor Smart Life компания представит MagicBook V 14 – один из первых ноутбуков с предустановленной Windows 11. Благодаря расширенным программным и аппаратным возможностям, ноутбук максимально раскроет потенциал новой операционной системы.

С декабря 2020 года Honor использует Windows 10 в качестве официальной операционной системы. На технологической конференции IFA 2020 ноутбук Honor MagicBook Pro, оснащенный Windows 10, был удостоен золотой награды IFA Gold Award в номинации «Высокопроизводительный инновационный ноутбук». MagicBook Pro стал самым продаваемым продуктом на более чем 20 рынках, включая Китай, Россию, Великобританию, Францию, Германию, Испанию, Италию и Малайзию.

Интеграция технологий Microsoft в устройства Honor откроет для пользователей бренда новые возможности для взаимодействия с другими устройствами на базе ИИ.