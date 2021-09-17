Directum выпустила облачный ИИ-сервис по 100% распознаванию документов

Directum выпустила облачный AI-сервис по 100% распознаванию документов, который помогает компаниям экономить время и деньги на оцифровке документов. Механизмы искусственного интеллекта распознают текстовую информацию, а облачные верификаторы проверяют результаты машинной обработки. Пока сотрудники занимаются основными задачами, AI-сервис быстро и качественно выполняет рутинные операции.

Ежедневно через компании проходят сотни и тысячи входящих документов. Их оцифровка может занимать у сотрудников весь рабочий день. Новый AI-сервис по 100%-ному распознаванию, который входит в состав интеллектуальной системы Directum Ario One, берет обработку входящего документопотока на себя. Сотруднику достаточно отсканировать документы и загрузить их для дальнейшей обработки. На этом его участие в оцифровке завершается.

Интеллектуальные механизмы Directum Ario распознают текст, классифицируют документы по типам и извлекают из содержимого факты.

На основании обработанной информации формируется и отправляется задание на проверку верификаторам.

Квалифицированные облачные операторы проверяют результаты машинной обработки и при необходимости дозаполняют нераспознанные реквизиты. В целях безопасности они не видят всего объема данных, так как информация передается им частями.

Через интеграцию полностью распознанные документы передаются обратно в систему. Сотрудники могут брать их в работу.

Сервис обрабатывает даже рукописные или нестандартные виды документов, например, договоры с нетиповым составом полей. При необходимости можно настроить распознавание под индивидуальные требования компании, указав список извлекаемых реквизитов в зависимости от документа.

Благодаря открытому API продукт интегрируется с корпоративной системой любого класса: ERP, BPM, ECM или CRM. Сотрудники продолжают работать в привычном интерфейсе, не затрачивая дополнительные усилия на перенос данных из одной системы в другую.

Начать обработку документов с помощью AI-сервиса можно в кратчайшие сроки. Продукт развернут в облаке и соответствует модели обслуживания SaaS (software as a service). Компаниям не нужно задумываться о выделении дополнительных мощностей для работы сервиса, заниматься его развертыванием или обучать модели классификации и извлечения фактов.

Работа в сервисе по 100% распознаванию соответствует требованиям Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» и обеспечивает безопасность передаваемой информации. Компания Directum гарантирует сохранность конфиденциальных данных заказчика: перед началом работы клиент дает согласие на обработку персональных данных и заключает соглашение о конфиденциальности (NDA); облачные верификаторы подписывают соглашение о неразглашении информации, а перед передачей им данные шифруются; документы обрабатываются в соответствии с требованиями ФСТЭК России и лицензией ФСБ».

«100% распознавание — именно то решение, которое появилось в ответ на запрос рынка. Бизнесу был необходим инструмент для высокоточного распознавания, классификации и извлечения фактов из документов. Мы разработали облачный AI-сервис, который избавляет компании от рутины по занесению документов в информационную систему. Теперь вместо сотрудников это делают интеллектуальные механизмы и облачные верификаторы. Мы не ставим ограничений по видам документов для работы сервиса. Синергия AI и человека гарантирует высокую скорость и точность обработки документов», - сказал Илья Петухов, руководитель проектов развития AI-продуктов Directum.