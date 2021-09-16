«РобоПроб» и Trimble развивают системы точного земледелия

Компании «РобоПроб» и Trimble объявили о совместной работе над проектом по автоматизированным системам отбора проб. Цель проекта – создание эффективной роботизированной платформы для наземных агрохимических обследований.

«Робопроб» выпускает одноименные платформы для агрохимических исследований и развивается при поддержке инновационного центра «Сколково». Платформа «РобоПроб» самостоятельно перемещается по полю со скоростью до 30 км/ч, собирая пробы на заранее запланированных участках. Позиционирование происходит с помощью системы GPS/ГЛОНАСС с точностью до 1 м. За один маршрут зонд может собрать до 36 проб, каждая из которых будет промаркирована и собрана в специальное отделение внутри его корпуса. «РобоПроб» работает с любыми видами почв.

Компания Trimble со своей стороны взяла на себя обязательства по развитию программного обеспечения проекта. Благодаря такому сотрудничеству робот сможет не только собирать пробы и позиционироваться на полях, но и создавать карты предписаний. В дальнейшем они будут загружаться в дисплей Trimble, и по ним будет происходить управление прицепным агрегатом по внесению удобрений. В результате завершится полный цикл: от отбора проб до создания карт и исполнения их на технике.

На данный момент «РобоПроб» активно проходит промышленную эксплуатацию на сельхозпредприятиях.

«Сегодня сельское хозяйство невозможно представить без систем точного земледелия. Все больше и больше компаний в России создают свои инновационные проекты в этой области. Мы всегда открыты к сотрудничеству и готовы помочь с интеграцией наших решений в новые продукты. «РобоПроб» один из примеров нашего взаимодействия с российскими инновационными компаниями. Мы рады, что многолетний опыт Trimble помогает создавать новые продукты и решения», - заявил Лаврентий Плотников, руководителя по работе с ключевыми клиентами в России и СНГ.

Trimble, совместно с компанией «РобоПроб» также планируют использовать на российском рынке технологии точного земледелия совместно с применением роботов Boston Dynamics для сбора информации с полей не только в рамках агрохимического обследования, но и для проведения визуального контроля за посевом.

«Проект «РобоПроб» существует с 2015 г. и я могу с уверенностью сказать, что это отличный продукт, один из лучших на рынке, который имеет существенные преимущества перед конкурентами. Он не боится воды и может отбирать до 100 проб на пашне. Для нас очень важно, что программное обеспечение и оборудование Trimble подходят для любой техники. Благодаря нашему сотрудничеству мы получим обратную связь, сможем собрать данные, проанализировать и внести улучшения в «РобоПроб». В наших ближайших планах развивать франшизную сеть. С помощью программного обеспечения Trimble мы сможем контролировать работу наших роботов, в том числе которые находятся у партнёров», - отметил Владимир Елисеев, генеральный директор компании «РобоПроб».