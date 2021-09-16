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Приложение «Кошелек» интегрировалось с модулем лояльности кассовой системы Set Retail

Приложение «Кошелек» интегрировалось с модулем лояльности системы Set Retail. Теперь ритейлеры, которые используют Set Loyalty, смогут выпускать мобильные карты лояльности покупателей, не создавая собственное мобильное приложение, а также эффективнее работать с клиентскими данными. Покупатели смогут в пару касаний оформлять из приложения карты любимых магазинов.

Интеграция с «Кошельком» — базовое решение для эмиссии мобильных карт, доступное в рамках Set Loyalty. Раньше у ритейлеров на Set Retail была возможность интеграции с Кошельком, но только при использовании внешних программ лояльности. Теперь — у всех, кто использует встроенный модуль Set Loyalty.

«Кошелек» — приложение-агрегатор карт лояльности и банковских карт с 22 млн пользователей в России, которые оцифровали уже 315 млн карт. За счет интеграции ритейлерам становится доступна новая аудитория пользователей приложения. Внутри «Кошелька» можно создать удобный личный кабинет участника программы лояльности, задействовать новые каналы для коммуникации с аудиторией (смс, пуш-уведомления), размещать спецпредложения, давать купоны на скидки, привлекая новых покупателей. Значительная экономическая выгода — на эмиссии пластиковых карт.

Set Loyalty — это набор готовых инструментов и механик для реализации программы лояльности ритейлера, без подключения внешних систем лояльности и интеграции с CRM. «Кошелек» интегрирован с CRM-модулем «Покупатели» — именно эта часть отвечает за регистрацию покупателя в программе лояльности (через любой канал) и управление его данными, следит за полнотой базы, указывает на ошибки, хранит историю взаимодействия. Обмен информацией с «Кошельком» позволит обогатить данные о покупателях, которые уже занесены в базу Set, а также сохранять полные данные по новым картам, выпущенным через «Кошелек».

Обе компании — приложение «Кошелек» и компания CSI, вендор кассовой системы Set Retail — из Санкт-Петербурга.

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