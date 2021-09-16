Oracle представляет Java 17 – новейшую версию среды разработки

Oracle представила Java 17, новейшую версию языка программирования и платформа для разработки в мире №1. Java 17 отличается новым уровнем производительности, стабильности и сопровождается множеством обновлений в области безопасности. Новый релиз также содержит 14 JEP (JDK Enhancement Proposal), которые ведут к дальнейшим улучшениям платформы и языка программирования Java и помогают повысить производительность труда разработчиков.

Java 17 представляет собой новейший релиз из категории LTS (long-term support), который выходит в рамках стандартного шестимесячного цикла релизов Java и является результатом тесного сотрудничества инженеров Oracle и других участников сообщества Java на базе OpenJDK Community и Java Community Process (JCP). Предыдущая версия JDK 11 LTS была выпущена три года назад, и за это время система была улучшена за счет 70 JEP от членов сообщества.

Oracle JDK 17 и будущие релизы JDK попадают под действие полностью бесплатной лицензии, которая будет действовать вплоть до следующего года после выхода следующего релиза LTS. Oracle также продолжит выпускать Oracle OpenJDK под действием открытой лицензии General Public License (GPL), на тех же условиях, которые были утверждены в 2017 году.

Oracle сотрудничает с сообществом разработчиков Java и JCP в работе над графиком выхода релизов LTS, чтобы предложить организациям больше гибкости в переходе на новые версии Java LTS. Таким образом, Oracle предполагает выпустить новый релиз LTS Java 21 в сентябре 2023, меняя частоту выхода LTS с трех лет до двух лет.

Пользователи с подписками Oracle LTS и Java SE могут мигрировать на Java 17 в наиболее комфортном для них режиме. Oracle продолжит предоставлятьэтим заказчикам обновления безопасности, гарантировать производительность и присылать исправления для Java 17 вплоть до сентября 2029.

«За последние три года мы узнали, насколько сильно разработчики ценят новые функции, а также убедились в том, что экосистема полностью приняла шестимесячный режим выпуска релизов, - сказал Джорджес Сааб (Georges Saab), вице-президент по разработке Java Platform Group, Oracle. – И одним из крупнейших вызовов для разработчиков Java сегодня является ограничение на использование только релиза LTS. Поэтому переход на выпуск LTS версий раз в два года позволит разработчикам из консервативных организаций получить больше гибкости и работать с теми функциями, которые они хотят использовать».

Java – одна из наиболее успешных платформ для разработки, и мы продолжаем работать над ее развитием, стремясь удовлетворить запросы разработчиков. Чтобы ускорить распространение Java в облачной среде Oracle недавно представила Oracle Java Management Service, новый нативный сервис Oracle Cloud Infrastructure (OCI), который помогает компаниям управлять средами Java Runtime и приложениями, как в физических средах, так и в облаках. Одновременно с этим Java Management Service помогает контролировать работу всех развернутых окружений Java, следить за обновлениями и установкой патчей безопасности.