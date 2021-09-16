«Крок» создал систему управления мобильными устройствами в онлайн-магазине «Утконос онлайн»

ИТ-компания «Крок» разработала и внедрила централизованную EMM-систему (Enterprise Mobility Management) для 3000 устройств в «Утконос онлайн». Решение построено на базе SOTI MobiControl. Теперь управление всеми корпоративными мобильными устройствами – терминалами сбора данных, смартфонами и ПК – ведется из единого центра, что позволяет гибко настраивать ролевые модели и права доступа, оперативно развертывать сетевые параметры, ПО и обновления, а также осуществлять удаленную техподдержку. EMM-система интегрирована с существующими ИТ-системами ритейлера.

Перед «Утконос онлайн» стоит задача по поддержанию быстрых темпов роста, при сохранении качества обслуживания и эффективности бизнес-процессов. Основной целью внедрения EMM-системы было оптимизировать работу нескольких категорий пользователей: сотрудников склада, службы доставки и сервисных подразделений компании.

«В 2020 г. рынок e-grocery вырос втрое, и число клиентов продолжает расти. Более 15 лет работая с компаниями из ритейл-сегмента, мы хорошо понимаем, что для онлайн-игроков крайне важна качественная работа над внутренними бизнес-процессами, связанными с логистикой, хранением и скоростью доставки при условии сохранения управляемости бизнеса. Хорошим решением в случае “Утконос онлайн” стала настройка централизованного управления корпоративными мобильными устройствами, которая оптимизирует и, как следствие, ускорит работу причастных пользователей», – сказал Дмитрий Смирнов, директор по развитию бизнеса ИТ-компании «Крок» в ритейле.

В e-commerce нет «каменных» магазинов, а ключевую роль играют именно склады и пункты доставки. Поэтому одним из требований была оперативная передача информации на терминалы сбора данных о том, что происходит с товарами на складе – когда привезли, куда отгрузили, как категории товаров перемещаются внутри с точностью до полки. Также новые ТСД-устройства должны максимально быстро интегрироваться в существующие системы, подгружая всю необходимую информацию и набор настроек. Вторая категория устройств – планшеты и смартфоны сотрудников доставки. ИТ-администраторы контролируют с помощью EMM-системы использование группы устройств по назначению. При этом должен быть обеспечен безопасный обмен данными между корпоративным устройством и системами «Утконос онлайн» для фиксации факта передачи заказа, поступления оплаты, а также доставки на устройства необходимых настроек, в том числе формирование «белого списка» допустимых приложений.

«Проект был задуман как швейцарский нож, который позволяет решить 99% задач и вызовов, связанных с мобильным оборудованием внутри компании. Нашим изначальным ориентиром было снижение рисков утери устройств, включая кражи, соблюдение правил информационной безопасности, упрощения сопровождения и поддержки, реализации перспективных сценариев использования личного оборудования. Последующее включение в проект коллег из операционного блока и ИБ позволило реализовать решение, точно подходящее под наши задачи», – сообщил Антон Тарабрин, руководитель ИТ-инфраструктуры «Утконос онлайн».

Еще одна категория – персональные устройства сотрудников. Для этой группы EMM-система обеспечивает удобный и безопасный доступ пользователей к сетевым ресурсам, гарантируя сохранность конфиденциальной информации. Помимо защиты система помогает управлять удаленным доступом к корпоративной сети. Все инструменты представлены для ИТ-администраторов с помощью единой графической консоли.

«Идея о внедрении системы EMM появилась во время совместной работы департаментов ИТ и ИБ по поиску решения проблемы, связанной с кражей терминалов сбора данных на наших ФЦ. Первоначально мы зацепились за возможность с помощью ПО блокировать на глубоком уровне устройство, покинувшее периметр действия wi-fi сети компании. В процессе проработки возможности EMM навели нас на мысль, что это решение можно применить и для личных устройств, позволяя тем самым проявить большую лояльность к сотрудникам Компании, сэкономить деньги на приобретение дорогостоящего оборудования, а также обеспечить информационную безопасность при реализации сценариев BYOD», – обозначил Николай Семашко, руководитель управления информационной безопасности «Утконос онлайн».

«Это не первый наш проект по созданию систем управления мобильными устройствами подобного масштаба в ритейле. Новая EMM-система станет мощным фундаментом для последующего развития корпоративной мобильности «Утконос онлайн», обеспечив возможность безопасного и эффективного использования современных, многофункциональных и производительных терминалов сбора данных, а также других устройств на базе операционных систем Android, iOS, Windows и Linux, в том числе личных устройств сотрудников», – отметил Игорь Бонев, руководитель направления программной инфраструктуры ИТ-компании «Крок».