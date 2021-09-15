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Совместное решение «МБК Лаб» и «Ред софт» для работы на Baikal-M

Российские разработчики «МБК Лаб» и «Ред софт» сообщили о создании импортонезависимого решения для нужд госсектора. Совместимые почтовый сервер Tegu и операционная система «Ред ОС» работают на процессоре Baikal-M. Тестирование решения проведено в соответствии с программой импортозамещения с целью создания базового набора ПО, совместимого с российскими процессорами.

Tegu / Tegu Professional / Tegu Advanced / Tegu Enterprise – современные почтовые серверы, предназначенные для построения корпоративных и облачных почтовых систем.

«Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России (№ 4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. РЕД ОС зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№ 3751).

«Адаптация ПО под отечественные процессоры - одна из главных задач, которая стоит перед российскими софтвендорными компаниями. “Ред софт” вместе с партнерами целеустремленно работает в этом направлении», - отметил Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

«Полноценный импортонезависимый стек должен быть основан на российском процессоре. Благодарим коллег за понимание столь важного фактора и трудоемкую работу. Именно таким должен быть вклад отечественных разработчиков в создание безопасной и санкционно-устойчивой ИТ-инфраструктуры страны», – сказал заместитель генерального директора «Байкал Электроникс» по коммерческим вопросам Артем Огурцов.

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