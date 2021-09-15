Сервис «Всегда.Да» поможет клиентам «Эвотора» продавать товары в кредит

Сервис «Всегда.Да» разработал бесплатное приложение для смарт-терминалов «Эвотор». Приложение поможет малому и среднему бизнесу оформлять кредиты на товары за 3 минуты, без помощи кредитных специалистов и подписания договора на бумаге.

Приложение «Всегда.Да» позволяет кассиру оформлять продажу в кредит через смарт-терминал «Эвотор». Предпринимателям не нужно устанавливать в торговой точке компьютер, сканер и принтер, а также дополнительно обучать продавцов или нанимать персонал.

Сервис отправляет заявку сразу в несколько банков-партнеров. За счет этого уровень одобрения достигает 90% – в 2,6 раза выше, чем при подаче в один банк. После одобрения заявки покупатель может сравнить условия кредитования, выбрать наиболее подходящее предложение и подписать договор по SMS. Весь процесс занимает около 3-х минут – не потребуется даже отходить от кассы. Деньги за проданный товар поступают продавцу в течение 1-3 рабочих дней. Покупатель может приобрести товар на сумму от 1000 до 500 000 рублей, взяв кредит на срок от полугода до 2 лет.

«Это очень удобно, потому что магазин получает сразу всю причитающуюся ему сумму на счет, а покупатель – товар, при этом расплачивается по частям. Мы активно развиваем решения для малого и среднего бизнеса, которые можно использовать без дополнительных вложений – денег или времени персонала. Теперь небольшие магазины – клиенты «Эвотора» – тоже будут пользоваться преимуществами продажи в кредит», – говорит Олег Гарифуллин, генеральный директор сервиса рассрочек «Всегда.Да».

Кредиты позволяют покупателям решиться на более дорогую покупку, так что благодаря новому сервису предприниматели смогут повысить выручку и средний чек. Сервис будет особенно актуален для магазинов бытовой техники, строительных и отделочных материалов, мебели, ювелирных и меховых изделий, турагентств.

В ближайшее время «Всегда.Да» добавит в приложение опцию продажи в рассрочку. При продаже в рассрочку стоимость товара для клиента не возрастает. При этом торговая точка компенсирует банку недополученный доход, делая скидку на товар (от 5 и до 21%).

Согласно расчетам «Всегда.Да», продажи в рассрочку и кредит позволяют увеличить средний чек примерно на 20%, оборот магазина – на 35%. Кроме того, 30% клиентов при наличии такой опции оплаты возвращаются за повторной покупкой.

Сервис «Всегда.Да» доступен в Эвотор.Маркет.