Первая полностью импортозамещенная подсистема начала работать в «Электронном бюджете»

ИТ-интегратор «ОТР» завершает перевод лицевых счетов юридических лиц в новый компонент ПУР КС — подсистемы управления расходами в части казначейского сопровождения ключевой государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет». В системе этот компонент стал первым полностью реализованным на открытом программном обеспечении, независимом от зарубежных разработчиков. Подсистема ПУР КС работает на открытом ПО под управлением СУДБ Postgree Pro, что соответствует постановлениям Правительства РФ по импортозамещению.

Перевод юридических лиц в новую систему позволяет централизовать работу в едином информационном пространстве государственных заказчиков, исполнителей, Федерального казначейства и заинтересованных государственных органов, минимизировать бумажный документооборот, сделать работу более прозрачной для всех участников казначейского сопровождения. Теперь контролировать финансирование госконтракта стало гораздо проще: движение денежных средств прослеживается до последнего исполнителя. Это позволяет повысить эффективность управленческих решений за счет централизации информации по подрядчикам, выполняющим государственные заказы.

Для исполнителей упростилась работа с бюджетными средствами: теперь вместо заведения счетов под каждый проект сведения централизуются на одном счете с распределением по проектам – в аналитическом разделе. Кроме того, юридические лица работают напрямую в системе федерального казначейства – это позволило повысить доступность и качество информации об исполнении госконтрактов.

Оптимизированы механизмы заполнения документов – максимально возможное количество информации заполняется автоматически или из выпадающих списков. Обеспечена интеграция с Единой информационной системой в сфере закупок, что позволяет открывать и актуализировать аналитические разделы на лицевых счетах автоматически на основании информации о заключенных государственных контрактах. Централизация позволила повысить актуальность и скорость доступа к справочникам, используемым при ведении документооборота.

Кроме того, данное информационное решение позволило Федеральному казначейству провести апробацию новой перспективной организационно-функциональной модели, сосредоточив функции и специализацию по осуществлению казначейского сопровождения средств федерального бюджета в 7 территориальных органах Федерального казначейства (Центрах специализации) вместо 85.

Внедрение новой подсистемы происходило непросто – сотрудники Федерального казначейства вели активную работу с юридическими лицами для перехода в тестовый режим: первые контрагенты испытали на себе сложности начальной настройки. Несмотря на это, финансирование всех госконтрактов было выполнено в срок.