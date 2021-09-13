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TalentTech создал новую платформу для управления HR-исследованиями

Компания TalentTech, разработчик HRtech-решений, представила новый модуль HCM-платформы – «TalentTech Опросы». Это единая платформа для создания и управления всеми HR-исследованиями в компании. Модуль дает возможность на регулярной основе получать обратную связь от сотрудников, следить за метриками их удовлетворенности и вовремя принимать решения для улучшения вовлеченности и продуктивности команды. Компании смогут запускать опросы по готовым методологиям, создавать собственные формы в конструкторе опросов, планировать регулярные исследования и пользоваться встроенной аналитикой. Встроенные интеллектуальные подсказки помогут руководителю ознакомиться с результатами исследования, через персональные выводы понять текущую ситуацию и определить приоритетные направления для работы.

С помощью «TalentTech Опросы» компании в режиме «одного окна» могут:

- запускать HR-исследования с выверенными вопросами, в подготовке которых участвовали опытные методологи и социологи. В этих исследованиях предусмотрена глубокая аналитика по агрегированным метрикам от HR-экспертов, а также система выводов по результатам исследований и подсказок, как выстраивать процесс, используя полученные результаты. В магазине опросов представлены исследования для разных задач: well-being опросы, вовлеченности сотрудников, качества удаленной работы, уровня вовлекающего лидерства и тд. - создавать собственные уникальные опросные формы с помощью конструктора опросов. Собрать форму можно из уже готовых вопросов или сформулировать собственные вопросы. Инструмент создан таким образом, что уже в процессе подготовки опроса HR-специалист видит, какой будет итоговая форма и как она реагирует на действия респондентов. Пояснять вопросы и группировать их по смыслу можно с помощью текстовых блоков и изображений.

- воспользоваться шаблонами, разработанными специально для компании. Это особенно полезно, если созданный опрос планируется запускать на регулярной основе и по всей компании.

Новое решение TalentTech оснащено умными подсказками. Они помогут подготовить сотрудников к опросу, правильно интерпретировать результаты и настроить частоту исследований.

Решение «TalentTech Опросы» помогает вовлечь сотрудников в прохождение опроса. Для этого используются специально разработанные коммуникационные материалы — плакаты, фоны и заставки. Ценность и важность прохождения опроса транслируется в e-mail-рассылке и на стартовой странице опроса, а также с помощью системы умных напоминаний.

Для удобства планирования оптимальных дат начала и окончания исследования, компания может воспользоваться:

- канбан-доской, где можно наглядно представить количество исследований и статус по каждому – «ожидает запуска», «запущен», «завершен» – и оперативно управлять процессом.

- графиком опросов, с помощью которого при запуске можно проследить, как создаваемый опрос пересекается во времени с другими опросами.

Для того чтобы принимать на основе полученных данных наиболее эффективные решения, компания может применить базу проверенных мировых практик по работе с персоналом. Сейчас в ней содержится более 100 советов для работы с вовлеченностью которые применяют компании из разных отраслей по всему миру. Также компания может самостоятельно загружать свои практики в систему и обмениваться опытом внутри, чтобы транслировать удачные решения.

«Необходимость в регулярных опросах присутствует на всех этапах Employee Journey Map. С их помощью компания может вовремя выявлять блокаторы эффективной работы и быстро масштабировать наилучшие практики. Результаты таких исследований важны и рекрутерам, и всем HR-специалистам – от T&D до внутрикома, и непосредственным руководителям команд. Проведение регулярных вопросов формирует внутри компании культуру непрерывной обратной связи, повышает лояльность сотрудников, улучшает их вовлеченность. Новый сервис TalentTech позволяет проводить опросы любой сложности без длительной подготовки в едином окне, включая исследования вовлеченности и оценку 360, а самое важное – получить анализ по каждому исследованию и воспользоваться специально разработанной базой опросных методологий. Использование платформы поможет оперативно выявлять ключевые аспекты, которые позволят повысить производительность и вовлеченность команды», – отметила Марина Булдовская, руководитель модуля HCM-платформы «TalentTech Опросы».

Сразу после исследования пользователь получает доступ к отчету с ответами сотрудников и подробной аналитикой, а также возможность отслеживать динамику результатов, сопоставлять данные и оценивать, как изменения в компании влияют на вовлеченность и счастье сотрудников. Отчет можно изучать как внутри системы, так и выгрузить в формате XLS, PPT или PDF.

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