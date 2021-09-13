Пункты выдачи 5Post появились в супермаркетах «Перекресток»

5Post, дочерняя компания Х5 Group, развивающая сервис доставки из интернет-магазинов и маркетплейсов, запускает свои услуги в торговой сети «Перекрёсток».

Теперь онлайн-заказы из более чем 70 магазинов покупатели смогут получать рядом с домом в супермаркетах «Перекрёсток». К началу сентября 5Post подключила 41 постамат в Москве и Московской области, а с октября начнет выдавать заказы и на кассах торговой сети. К концу 2021 года покупателям будет доступно более 600 новых точек выдачи в «Перекрёстках» в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Совместно с торговой сетью «Перекрёсток» 5Post предоставит покупателям новые точки для получения заказов рядом с домом, а магазинам-партнёрам – расширенную географию и высокое качество локаций.

«Благодаря уникальной логистической инфраструктуре и преимуществам синергии бизнесов X5 Group 5Post успешно интегрируется в торговую сеть «Перекрёсток». Доставка заказов в супермаркеты будет осуществляться с помощью попутной логистики Х5 Group, что обеспечит качество и скорость нашей доставки, - комментирует Виталий Дырдасов, управляющий директор 5Post. - В городах-миллионниках требования к доставке достаточно высокие – покупатели привыкли к высокому качеству сервиса. Совместно с «Перекрёстком» мы планируем сделать получение посылок максимально удобным и комфортным: даже самые взыскательные покупатели оценят возможность совершать покупки и забирать заказы в одном месте».

«Постаматы в супермаркетах «Перекрёсток» являются оптимальным местом получения интернет-заказов за счет близости к жилым домам и офисам. Такое размещение пунктов выдачи является точкой пересечения офлайн и онлайн торговли. Покупатели могут в одном месте совершать привычные покупки и забирать свои заказы, это очень удобно и позволяет клиентам экономить время в стремительном ритме мегаполиса», - комментирует Татьяна Степанова, директор по бренду и долгосрочной лояльности торговой сети «Перекрёсток».

5Post - федеральный логистический сервис, который доставляет заказы из интернет-магазинов и маркетплейсов на кассы и в постаматы торговых сетей Х5 Group. Компания сотрудничает с крупнейшими игроками e-commerce, такими как AliExpress, iHerb, Joom, Яндекс.Маркет и многими другими, и планирует активно развивать партнёрские отношения. На данный момент 5Post уже доставляет заказы в постаматы и на кассы в магазинах «Пятёрочка» в 65 регионах страны. Компания имеет более 15300 пунктов выдачи, которые обслуживают 28 современных сортировочных центров.