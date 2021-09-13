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Okdesk позволил Yarfood technology повысить лояльность клиентов

Okdesk позволил Yarfood technology повысить лояльность клиентов и оценивать рентабельность договоров обслуживания. Компания Yarfood technology автоматизировала сервис и процессы клиентской поддержки с помощью специализированной help desk системы Okdesk. Благодаря облачному ИТ-решению удалось централизовать сбор и хранение всей информации по обслуживанию и повысить удобство взаимодействия с клиентами за счет QR-кодов и мобильного приложения.

По мере развития бизнеса руководство Yarfood technology задумалось об автоматизации сервиса и постпродажного взаимодействия с клиентами. Руководство понимало, чтобы видеть, насколько затратно обслуживание того или иного оборудования, справляться с нарастающим количеством заявок, нужно внедрить специализированную систему. Таким облачным ИТ-решением стал Okdesk.

С помощью Okdesk компания централизовала сбор и хранение информации по обслуживаемой инфраструктуре и ее жизненному циклу, создав цифровые паспорта оборудования. Благодаря ИТ-решению компания также автоматизировала работу с клиентскими заявками, включая выездной сервис.

К системе был подключен отдел продаж компании. Благодаря этому руководство Yarfood technology теперь может анализировать информацию о том, сколько суммарно ресурсов тратится за отчетный период на того или иного клиента.

Help desk система Okdesk позволила Yarfood technology повысить уровень удобства взаимодействия с клиентами. Так, компания уже разместила устойчивые к истиранию наклейки с QR-кодами на всем новом оборудовании. Если что-то произошло с оборудованием, представитель клиента может с помощью мобильного устройства отсканировать QR-код и быстро создать заявку.

У компании появилась возможность взаимодействовать с клиентами с помощью специализированного мобильного приложения. В Yarfood technology уже отметили, что среди альтернативных каналов обращений именно мобильное приложение пользуется наибольшей популярностью у клиентов.

«Благодаря help desk системе мы можем рассчитать рентабельность абонентского договора по каждому клиенту. Если опускаемся ниже себестоимости часа в соответствии с абонентской платой, мы перезаключаем договор на других условиях или расстаемся с клиентом. Кроме того, с помощью системы инженеры по аварийному ремонту могут проанализировать, почему оборудование выходит из строя. Подобный анализ позволяет компании повышать прибыль», - отметил директор Yarfood technology Константин Толстихин.

«Сегодня оказание качественного сервиса - это еще и вопрос рентабельности. Невозможно обеспечивать непрерывность бизнеса клиентов за счет демпинга или работы “в кредит”. Okdesk позволяет не просто автоматизировать все аспекты сервисного обслуживания, но и сделать предоставление качественного сервиса рентабельным», - прокомментировал сооснователь и директор по развитию Okdesk Кирилл Федулов.

Владимир Бахур

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