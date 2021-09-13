CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интеграция Внедрения
|

«Крок» внедрил билетно-пропускную систему в Останкинской башне

Теперь посетители Останкинской башни могут купить билеты на сайте или в терминале самообслуживания, который поддерживает несколько иностранных языков. Проект по созданию новой билетно-пропускной системы реализован совместно с ИТ-компанией «Крок».

Те, кто планирует визит в Останкинскую башню заранее, могут приобрести входные билеты на сайте, где появилась удобная и функциональная онлайн-платформа для оплаты. С ее помощью посетители могут увидеть в режиме реального времени, сколько билетов доступно для приобретения, и выбрать наиболее подходящий сеанс.

Также билеты можно приобрести в кассах, расположенных перед входом в башню. Впервые в кассах установлены новые принтеры с термопечатью: они работают быстрее обычных, не требуют картриджей и максимально просты в обслуживании. Наконец, купить билеты позволяет терминал для самостоятельного обслуживания. Он поддерживает несколько языков, и в будущем это позволит туристам из разных стран с легкостью выбирать формат посещения одной из знаковых достопримечательностей Москвы.

Если гости по какой-то причине отменили визит, быстро оформить возврат билетов они смогут через сайт или кассу.

«Останкинская башня - одна из главных достопримечательностей Москвы и одновременно - это объект, требующий особого внимания к безопасности и удобству наших гостей. Новая билетно-пропускная система – еще один шаг в этом направлении. Это не просто возможность приобрести билеты на сайте или в терминале, а сложное интегрированное решение, позволяющее сделать визит в башню максимально комфортным», - отметил Глеб Алейников, заместитель директора филиала РТРС «МРЦ» (Останкинская телебашня).

В рамках проекта были модернизированы считыватели билетов, установлены три дополнительных турникета и оборудование для учета посетителей. Эти решения дают возможность специалистам Останкинской башни следить за наполняемостью экскурсионных площадок и соблюдением мер безопасности.

«В дальнейшем в башне можно будет использовать билеты с возможностью удаленного считывания. Оператор будет контролировать количество гостей на разных площадках башни в режиме онлайн и следить за количеством продаваемых билетов», - сказал Артем Романов, эксперт по системам безопасности ИТ-компании «Крок».

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России ПО для Linux и UNIX пишут чаще, чем для Windows

С октября поездку на метро в Москве можно будет оплатить «лицом»

«Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации

В серию пошел первый российский чип для планшетов уровня iPad Air

Россия и Белоруссия отменят роуминг и соединят информационные системы

Опубликован рейтинг крупнейших поставщиков ИТ в транспортную отрасль

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Petal Search от Huawei: не только поиск

6 лучших ноутбуков для учебы и творчества 2021 с графикой GeForce RTX

Лучшие электросамокаты 2021 года: рейтинг ZOOM

Показать еще

Наука

Планеты-гикеаны: новые миры пригодны для внеземной жизни

Четвертое состояние вещества в новой форме — путь к изучению квантовых странностей

Кристаллы времени — не научная фантастика, а прорыв в квантовых компьютерах
Показать еще
Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» пройдет 6-7 октября при поддержке РБК Events и Accenture Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» пройдет 6-7 октября при поддержке РБК Events и Accenture GIS DAYS 2021 GIS DAYS 2021