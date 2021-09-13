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Группа «Акрон» оптимизирует расходы с Qlik

Qlik объявляет, что Группа «Акрон», производитель минеральных удобрений, выбрала Qlik, чтобы поддержать программу цифровой трансформации. Qlik присоединится к ИТ-инфраструктуре компании, чтобы способствовать повышению эффективности и снижению расходов за счет анализа данных.

Компания завершила первый этап внедрения решения бизнес-аналитики в рамках комплексной программы цифровой трансформации бизнеса. Qlik Sense объединяет данные из всех ключевых учетных и производственных систем Группы (как ERP-системыИСА, так и MES-системы) и становится важным источником информации для принятия управленческих решений в режиме реального времени. В компании успешно внедрены дэшборды для аналитики склада, финансов, закупок, дефектов производственной линии и управления целевыми ресурсами, а также работе ИТ.

«Еще на старте проекта мы ориентировались на предоставление BI как сервиса, и сейчас в каждом департаменте уже появляются инициативные сотрудники, которые не только работают с готовыми аналитическими отчетами, но и дорабатывают их под свои задачи. При этом, распространение BI и вовлечение новых сотрудников и функций в работу с аналитикой происходит за счет позитивных примеров применения в департаментах-пионерах. У нас уже сформировался пул новых инициатив в области бизнес-аналитики, который сотрудники компании формируют самостоятельно. Так, цифровую панель управления электроэнергией разработала группа по планированию и организации бизнес-процессов, не входящая в состав департамента ИТ, подготовив необходимые данные совместно с ИТ и производственными подразделениями», – отметил Денис Гузанов, руководитель департамента по ИТ ПАО «Акрон».

Одним из значимых шагов стал запуск цифровой панели управления электроэнергией. На двадцати участках ПАО «Акрон» в Великом Новгороде работает более 400 датчиков, собирающих информацию о расходе электроэнергии, которая раньше рассчитывалась с задержкой. Благодаря внедрению BI цех электроснабжения имеет возможность в реальном времени следить за потреблением электроэнергии на предприятии, что позволяет быстро обнаруживать проблемы с сетью и не допускать перерасхода.

«За три месяца промышленной эксплуатации аналитической платформы мы смогли добиться более высокой точности планирования энергопотребления. Величина отклонений фактического потребления электрической энергии от планового снизилась до менее 1%», – отметил Михаил Яскевич, главный инженер ПАО «Акрон».

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