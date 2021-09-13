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«Акрон» за год полностью перешел на закупки ТМЦ для основных производств через электронную торговую площадку

Группа «Акрон», производитель минеральных удобрений, год назад перевела закупки на собственную электронную торговую площадку (ЭТП). За это время по результатам тендеров, проведенных на ЭТП, утверждено 3206 сделок на общую сумму 1,6 млрд руб. без НДС.

В настоящее время три предприятия, входящие в Группу: ПАО «Акрон» (Великий Новгород), ПАО «Дорогобуж (Смоленская область) и АО «СЗФК» (Мурманская область), - проводят закупки всех товарно-материальных ценностей (ТМЦ) через ЭТП. За прошедший год на площадке было проведено более 4000 тендеров среди зарегистрировавшихся 4371 уникальных участника торгов. Ежеквартальный прирост участников торговой площадки составляет в среднем 900 поставщиков.

«Электронная торговая площадка позволяет расширить пул поставщиков и обеспечить прозрачность взаимодействия с ними, а также упростить работу по организации тендеров и выбору контрагентов. При этом поставщики активно участвуют в развитии ЭТП, по результатам их обращений вносятся доработки в алгоритм работы площадки, способствующие ее развитию и удобству использования», – отметила Инна Фахрисламова, Руководитель Департамента по закупкам ПАО «Акрон».

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