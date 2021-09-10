ТМК роботизировала обработку финансовых документов

«Трубная металлургическая компания» (ТМК) и российская компания NFP реализовали пилотный проект по автоматизации работы с финансовыми документами. Программный робот (RPA – Robotic Process Automation) позволил ускорить в 10 раз обработку финансовой документации Синарского трубного завода (СинТЗ), входящего в ТМК.

Робот, специально разработанный NFP для автоматизации бухгалтерских и казначейских процессов – взял на себя техническую операцию по сверке актов с контрагентами, которую ранее выполняли сотрудники компании. В процессе настройки робота был разработан ряд сценариев: для работы с электронной почтой и вложенными файлами актов сверок, для распознавания документов в формате PDF и Microsoft Excel, а также для формирования в системе планирования ресурсов (ERP) соответствующих актов со стороны СинТЗ и сверки расчетов. Решение способно выполнять сверку актов по пяти сценариям в зависимости от типа документа.

Финансовая документация СинТЗ обрабатывается в едином Центре бизнес-услуг (ЦБУ) ТМК-Cинара в Екатеринбурге, где сосредоточен функционал административных сервисов предприятий ТМК и Группы Синара. В настоящий момент специалисты ЦБУ «ТМК-Синара» контролируют за роботом результаты сверки, выполненной роботом, но в дальнейшем этот контроль планируется исключить.

«ТМК благодаря цифровой трансформации повышает эффективность всего спектра бизнес-процессов. Мы уже используем программных роботов на некоторых направлениях, чтобы освободить персонал от рутинной работы и позволить коллегам сосредоточиться на ключевых функциях, требующих высокой квалификации. Внедрение робота-финансиста подтвердило эффективность этой технологии – автоматизированная сверка актов занимает около 3 минут, тогда как у специалиста она отнимает до 30 минут рабочего времени. Пилотный проект мы реализовали для работы с документацией СинТЗ, на очереди – другие площадки», – сказал директор по информационным технологиям ТМК Дмитрий Якоб.

«Перед тем, как приступить к внедрению, команда NFP приняла участие в организации инфраструктуры для RPA, оказав поддержку Дирекции информационных технологий ТМК. В рамках этой задачи были описаны требования к серверам, на которых мы впоследствии развернули комплексное решение на базе многокомпонентной платформы для роботизированной автоматизации. Созданная инфраструктура стала общей для группы ТМК и способна лечь в основу предстоящей роботизации других предприятий холдинга», – отметила руководитель проектов в NFP Виктория Бабанкина, отвечающая за внедрение RPA-решений.