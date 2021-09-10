SAP помог Банку Хоум Кредит ускорить оплату счетов контрагентов

Банк «Хоум кредит» создал сервис дистанционного взаимодействия с партнерами на базе облачной IT-платформы SAP Business Technology Platform. Новая система позволила банку увеличить эффективность работы по расчетам с организациями-партнерами. В результате время подтверждения и подписания акта снизилось с двух недель до 3 дней при использовании простой электронной подписи, а сумма просроченной дебиторской задолженности сократилась вдвое. Партнером внедрения выступила компания Atos.

Перед цифровым проектом стояло несколько стратегических задач. Было необходимо увеличить эффективность работы с партнерами и снизить объем бумажного документооборота. Помимо этого, важно было повысить прозрачность расчетов, скорость информирования партнеров, а также создать удобные инструменты платежа и иметь постоянную обратную связь по любым вопросам.

Сегодня, благодаря внедрению системы, вся информация о договорах и актах доступна партнерам в режиме онлайн. В сервисе настроена возможность открывать диспуты и споры по содержимому актов с автоматической маршрутизацией и обработкой. Помимо этого, упростился процесс оплаты актов - платёжное поручение формируется автоматически в один клик.

В будущем планируется внедрение альтернативных способов оплаты задолженности, расширение сервиса на другие направления партнёрской деятельности, а также на административно-хозяйственную деятельность банка.

«Использование сервиса сделало расчёты и общение с контрагентами более удобными, повысилась скорость оплаты. А благодаря использованию готовых сервисов облачной платформы SAP мы ускорили внедрение и сократили затраты на реализацию», - отметила Екатерина Зорина, заместитель главного бухгалтера Банка «Хоум кредит».

«Взаимодействие банка с партнерами напрямую влияет на прибыль от банковских продуктов. Поэтому важно систематически работать над улучшением качества бизнес-процессов в этом направлении. Банк Хоум Кредит использовал для создания сервиса SAP Business Technology Platform – облачную IT-платформу, которая обеспечивает быстрый старт разработки благодаря оперативному подключению всех необходимых сервисов платформы для реализации проекта. В процессе разработки системы команда опробовала простой и эффективный механизм построения web–приложений и открыла много потенциальных направлений для автоматизации, - прокомментировал Андрей Горяйнов, заместитель генерального директора SAP CIS.

«Одним из приоритетов компании Atos является поддержка в проведении трансформации бизнес-процессов и внедрение инноваций для наших клиентов. Команда специалистов Atos в сжатые сроки реализовала дружелюбное пользовательское приложение, отвечающее уникальным бизнес-требованиям клиента, и развернуло его на современной облачной платформе SAP Business Technology Platform, которая даёт возможность непрерывного внедрения инноваций. Пользовательский интерфейс представлен платформой SAP Fiori Launchpad с глубоким брендированием, а само Fiori-приложение имеет адаптивный дизайн, чтобы банк и его партнеры могли им пользоваться, в том числе, и на мобильных устройствах с различными платформами и типами браузеров. Информационная безопасность разработанного решения успешно подтверждена результатами независимого аудита», - поделился Алексей Конышков, директор индустрии «Финансовые услуги и страхование» компании Atos в России.