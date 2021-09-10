CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интеграция Бизнес-приложения
|

«Контур.Фокус» представил инструмент для проверки физлиц

«Контур.Фокус» представил инструмент для проверки физлиц. Сервис собирает информацию из официальных источников и упаковывает ее в подробный отчет, который пользователь получает прямо в сервисе. Возможность пригодится при выборе контрагентов и оценке соискателей.

Отчет «Контур.Фокуса» позволит узнать, есть ли у потенциального партнера или сотрудника свой бизнес, задолженности, исполнительные производства, находится ли он в розыске или процессе банкротства. В отчете представлены сведения из официальных источников, в том числе ресурсов ФНС, МВД, ФССП, Росфинмониторинга.

Проверка физлиц в «Контур.Фокусе» экономит время. Не надо самостоятельно искать по разным базам, все собрано в одном документе. Полученная информация станет важной частью проверки потенциальных клиентов и подрядчиков. В совокупности с другими данными о контрагентах, доступными в сервисе, отчет поможет принять правильное решение о заключении сделки.

«При комплексной проверке контрагента на благонадежность важно объективно оценивать факторы риска не только по самой организации, но и по ее руководителям. Целесообразно проверять и соискателей. Это сведет к минимуму риск материальных и деловых потерь работодателя в будущем», — отмечает руководитель направления по проверке физлиц в «Контур.Фокусе» Илья Решетников.

Отчет будет полезен сотрудникам службы безопасности, которые ежедневно проверяют потенциальных партнеров по бизнесу и кандидатов на работу. А еще HR-специалистам и сотрудникам других отделов компании, которые заняты в подобных процессах.

«Контур.Фокус» — сервис для детальной проверки контрагентов от «Контура». Он разработан для специалистов по экономической безопасности, юристов и руководителей любого уровня.

Владимир Бахур

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Мировые продажи серверов едва удержались от обвала. На рынке новый лидер

Российскую СУБД на замену Oracle госрегулировщику воздушного движения продаст старинный поставщик «Эльбрусов»

«Ростелеком» выложил полмиллиарда за поставщика решений для «Умного города» и «Безопасных дорог»

Пока централизованные госзакупки ПО заморожены, власти готовят альтернативу. Какой она будет

Билл Гейтс купил гостиницу «Москва» с видом на Кремль

Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» состоится 28 сентября

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

6 лучших ноутбуков для учебы и творчества 2021 с графикой GeForce RTX

Лучшие электросамокаты 2021 года: рейтинг ZOOM

Обзор Roborock S7: робот-пылесос с инновационной системой влажной уборки

Показать еще

Наука

Может ли кусок скотча остановить компьютерных хакеров?

Разрывы в оптоволокне больше ни на что не влияют: новый алгоритм предвидит проблемы и решает их сам

Образцы лунного грунта раскрывают тайну магнитного щита Луны
Показать еще
Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» пройдет 6-7 октября при поддержке РБК Events и Accenture Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» пройдет 6-7 октября при поддержке РБК Events и Accenture GIS DAYS 2021 GIS DAYS 2021