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В 2020 году емкость систем хранения данных M1Cloud выросла на 75%

Stack Group ежегодно наращивает объем инфраструктуры в облаке M1Cloud, так по итогам 2020 года емкость систем хранения данных увеличилась на 75%, а вычислительные системы выросли на 66%. Такие высокие темпы роста обусловлены в большей части потребностями текущих клиентов, которые активно тестируют различные модели построения ИТ-ландшафта и хорошо знают возможности Stack Group. Помимо потребностей текущих заказчиков, Stack Group, обладая огромным технологическим потенциалом и понимая потребности клиентов, внедряла новые сервисы, которые востребованы, в том числе со стороны внешнего рынка.

«Мы ценим высокий уровень доверия со стороны бизнеса и ощущаем стабильный спрос на инфраструктурные сервисы. Облачный рынок непрерывно и интенсивно растет не только в объеме введенной инфраструктуры, но и в денежном выражении – 20-25% ежегодно. По сути, облака стали базовой частью развития цифровой экономики, это накладывает определенную ответственность на сервис-провайдеров. В прошлом году расти в условиях общего снижения темпов роста экономики было несколько сложнее. С одной стороны, необходимо было контролировать рост затрат на основные компоненты, а с другой применять меры поддержки для ряда партнеров из наиболее пострадавших отраслей экономики. Тем более ценным для нас является тот беспрецедентный рост, которого мы смогли добиться в 2020 году. Это осознанное решение ответственного игрока рынка, который во главу угла ставит клиентоориентированный подход», - прокомментировал Евгений Горохов, сооснователь M1Cloud и управляющий директор Stack Group.

Спрос на облачную инфраструктуру растет, потому что, помимо снижения капитальных затрат, облака позволяют реализовывать сложные технологические проекты силами профессионального сервис-провайдера. В 2021 году бизнес начинает прорабатывает отложенные ИТ-проекты, реализуя отложенный спрос.

Владимир Бахур

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