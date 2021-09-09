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«Оса групп» перешла в облако T1 Cloud

«Оса групп», специализирующаяся на ИТ-консалтинге и интернет-маркетинге, разместила ИТ-инфраструктуру в виртуальной среде облачного провайдера T1 Cloud.

Компания использует виртуальные сервера облачной платформы T1 Cloud для размещения своих информационных систем в рамках сервиса «Виртуальная инфраструктура OpenStack-KVM». Это позволяет быстро решать сложные задачи и иметь постоянный доступ к необходимым вычислительным ресурсам. IaaS характеризуется гибкостью, высоким уровнем безопасности и надежности: «Виртуальная инфраструктура» обеспечивает хранение и обработку больших объемов данных в защищенном безопасном облаке с возможностью быстрого изменения параметров ресурсов.

Для повышения отказоустойчивости сетевых компонентов «Оса групп» использует сервис «Резервированный доступ в интернет». Он гарантирует надежный, бесперебойный доступ к информационным ресурсам на уровне 99,95% за счет подключения к нескольким интернет-провайдерам.

Ключевыми инструментами для успеха бизнеса сегодня становятся анализ данных и автоматизация маркетинга. Поэтому умение извлекать из них пользу и быстро внедрять новые решения в ближайшие годы будет весомым конкурентным преимуществом. Для «Оса групп» как для поставщика таких решений важно наращивать цифровую гибкость своей команды, фокусируясь на развитии собственных продуктов и услуг, минимизируя нагрузку по непрофильным задачам – например, обслуживанию ИТ-инфраструктуры.

«За два года пандемии цифровизация бизнеса в большинстве отраслей заметно прибавила в темпе. Сфера диджитал-маркетинга традиционно развивается опережающими темпами, а обеспечивать устойчивость этого бизнеса помогают такие облачные технологии как вывод приложений в облако и SaaS-сервисы. Маневренность и устойчивость бизнеса становятся неразрывно связанными», – отметил Михаил Блинов, генеральный директор T1 Cloud.

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