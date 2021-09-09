CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интеграция Бизнес-приложения
|

Commvault представляет новые сервисы защиты от вирусов-вымогателей

Commvault представила новые сервисы защиты от программ-вымогателей, которые помогут бизнесу быть всегда готовым к отражению этой угрозы, обеспечить надежную защиту от атак ransomware и оперативно реагировать на появление новых киберугроз.

Число атак вымогателей быстро увеличивается, и они наносят значительный ущерб: в среднем убытки от одной атаки составляют 1,85 миллиона долларов1.

В 70% случаев атак ransomware возникает риск утечки данных, а ставшие жертвами этих атак фирмы тратят в среднем 21 день на восстановление нормальных бизнес-процессов2. Компании несут огромные убытки, большинство из них не готовы к отражению таких атак, и почти нет компаний, которые заранее разработали план действий в случае атаки вируса-вымогателя.

Заказчики по всему миру считают Commvault своим надежным партнером, обеспечивающим надежную защиту данных от всех типов угроз вместе с эффективными механизмами послеаварийного восстановления. Вирусы-вымогатели - это новая опасная угроза, с которой в последнее время столкнулись наши заказчики, поэтому Commvault разработала новые сервисы защиты и послеаварийного восстановления на основе всей своей экспертизы и знаний проектирования решений, планирования и восстановления данных.

Первый из новых сервисов, Commvault Ransomware Protection Service, обеспечивает заказчику доступ к ресурсам и экспертизе, который помогут усилить безопасность внедренных у него решений Commvault, оценить во временной перспективе состояние его решения для защиты данных и в случае атаки быстро восстановить критичные для бизнеса данные. Этот сервис состоит из следующих компонентов: Ransomware Protection Design and Plan, Ransomware Protection Review, Ransomware Response.

Design and Plan позволяет заказчику определить, какие ресурсы у него уже защищены, и оценить, насколько его инфраструктура готова обеспечить постоянную защиту и возможность восстановления. В результате использования этого сервиса заказчик получает таблицу оценок готовности инфраструктуры, основные выводы обследования, рекомендации по совершенствованию защиты и план действий для улучшения безопасности с указанием их приоритетов.

Protection Review оценивает, насколько уже внедренное решение Commvault соответствует требованиям бизнеса заказчика, изменившимся с учетом новых угроз.

Commvault Ransomware Response Service, который входит в состав Ransomware Protection Service, но предлагается также и как отдельное решение, предоставляет заказчику экспертизу и ресурсы для восстановления после атаки вымогателя. Команда Commvault Ransomware Recovery Incident Manager and Recovery Operations совместно с заказчиком выявляет бизнес-критичные данные, которые пострадали в результате атаки, и выполняет их восстановление для быстрого возобновления бизнес-процессов.

Новые сервисы дополняют решения Commvault Ransomware Protect and Recover, реализующие основной функционал для защиты данных от атак программ-вымогателей.

«Вирусы-вымогатели быстро превратились во всемирную проблему и стали одной из самых опасных киберугроз, – отметил Рам Менаше (Ram Menashe), вице-президент Commvault по глобальным сервисам. – Мы предлагаем нашим заказчикам стратегический план защиты от этой угрозы и готовы обеспечить им поддержку на любой стадии атаки программы-вымогателя, а также предотвратить такие атаки с помощью сервиса Commvault Protection Review. Новые сервисы демонстрируют стремление нашей компании обеспечить безопасность и возможность восстановления данных наших заказчиков и выводить на рынок лучшие в индустрии инновационные продукты».

Владимир Бахур

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Пока централизованные госзакупки ПО заморожены, власти готовят альтернативу. Какой она будет

На создание цифровой экосистемы для повышения производительности труда выделили 3,2 миллиарда

Билл Гейтс купил гостиницу «Москва» с видом на Кремль

Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» состоится 28 сентября

У арестованного создателя Открытого правительства России изымают миллиарды незаконных доходов

Прогноз CNews сбылся. «Дочка» «Ростеха» провалила сроки крупнейшей поставки ПК на российских чипах

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

6 лучших ноутбуков для учебы и творчества 2021 с графикой GeForce RTX

Лучшие электросамокаты 2021 года: рейтинг ZOOM

Обзор Roborock S7: робот-пылесос с инновационной системой влажной уборки

Показать еще

Наука

Разрывы в оптоволокне больше ни на что не влияют: новый алгоритм предвидит проблемы и решает их сам

Образцы лунного грунта раскрывают тайну магнитного щита Луны

Астрономы узнали, как накормить черную дыру
Показать еще