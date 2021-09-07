МТС перенесла в облако системы инвестиционной группы «Атон»

МТС сообщает об организации провайдером #CloudMTS защищенного удаленного доступа к бизнес-системам для сотрудников инвестиционной группы «Атон», старейшей в России независимой инвестиционной компании. С помощью технологий VDI (Virtual Desktop Infrastructure) пользователи могут дистанционно работать с ERP-приложениями, CRM-системами, внутрикорпоративными и офисными программами.

На первом этапе проекта провайдер обеспечил виртуальными рабочими местами 125 сотрудников разных департаментов компании в головном офисе в Москве. Для защищенного обмена данными между виртуальными рабочими столами и облаком провайдера используются собственные каналы связи МТС и VPN-технологии.

Проект позволит повысить эффективность работы удаленных сотрудников и оптимизировать процессы обслуживания ИТ-инфраструктуры компании. Благодаря миграции в облако реализован безопасный обмен и хранение корпоративных данных ключевых подразделений компании.

«Для нас в прошлом году остро встал вопрос организации удаленных рабочих мест. Собственные мощности обеспечивали наши потребности в переводе сотрудников на работу из дома только на 40% и не позволяли создать полноценный режим «гибкого» офиса. Благодаря сотрудничеству с #CloudMTS мы смогли организовать нужное число виртуальных рабочих мест, что не только расширяет наши возможности удаленной работы, но и помогает заметно снизить затраты на эксплуатацию офиса, — комментирует Виктор Малахов, руководитель блока информационных технологий «Атон». — Мы довольны результатами и готовы к расширению взаимодействия».