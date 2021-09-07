«Мотив» с помощью Naumen создал центр управления клиентским опытом и внутренними процессами

Телекоммуникационная группа «Мотив» и Naumen трансформации создали комплексную систему управления коммуникациями и внутренними процессами на базе платформы Naumen SMP.

Комплексная система получила название Arena, она объединила функции трех классов систем: BPM для автоматизации бизнес-процессов, CRM для сбора и хранения сводной информации по клиентам, Inventory для технического учета ресурсов и создания центра мастер-данных. По итогам проекта в Arena перевели управление 70 бизнес-процессами, которые относятся к коммерческим, техническим, операционным и ИТ-задачам компании. Автоматизация этих задач призвана снизить риски возникновения ошибок, связанных с человеческим фактором, за счет сквозного контроля над сроками и качеством их решения.

Новая система стала «единым окном» для доступа ко всем основным каналам коммуникации сотового оператора с клиентами: личное общение в офисах продаж и обслуживания, голосовые телефонные звонки, текстовые цифровых каналы и юридическая почтовая переписка — это позволило перевести максимальное количество абонентских операций на круглосуточное самообслуживание.

«До внедрения Arena в компании не было “единого окна” приема и регистраций обращений абонентов. Специалисты не могли оперативно видеть полную информацию по клиенту, историю взаимодействия с ним, — сказал коммерческий директор телекоммуникационной группы «Мотив» Андрей Золотарев. — Сегодня благодаря омниканальности, наши абоненты получают быстрый и удобный сервис любым привычным им способом: через социальные сети, мессенджеры, сайт, по телефону, в салонах связи. Коммуникации с абонентами стали персонализированными и от того более эффективными».

По словам представителя группы «Мотив», в ходе проекта компания смогла изменить внутреннюю культуру и принципы взаимодействия подразделений: создать доверительную информационную среду и повысить прозрачность всех выполняемых производственных операций.

«Чтобы “Мотив” сразу получил выгоду от проекта, мы выбрали гибкую модель реализации, которая предполагает поэтапный запуск функциональности системы в эксплуатацию и быструю доставку ценности конечному потребителю. На первом этапе были автоматизированы процессы контактного центра и внутренней ИТ-службы, и меньше чем через год после подписания договора заказчик получил практический результат, — отметил Никита Кардашин, руководитель практики комплексной цифровизации процессов компании Naumen. — Arena стала единой коммуникационной средой всей компании — источником мастер-данных, таких как списки точек продаж или базовых станций, процессной платформой для организации взаимодействия и интеграционным “ядром”, вокруг которого строятся внутренние информационные потоки».

К платформе подключено 1,5 тыс. пользователей, для которых компания вместе с вендором разработала общие правила и регламенты работы в системе. Ежедневно обрабатывается 15 тыс. обращений, доступность системы составляет более 99,9%.

Комплексный анализ и проектирование бизнес-процессов для нужд проекта были выполнены бизнес-консультантом, компанией «Марк Аврелий».