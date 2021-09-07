Lenovo предоставила решение для ИТ-инфраструктуры сети аптек «Здоровье»

Lenovo Infrastructure Solutions Group (Lenovo ISG), подразделение Lenovo, в партнерстве с компанией «Парадигма» предоставила решение для обновления ИТ-инфраструктуры сети аптек «Здоровье». Серверы и системы хранения Lenovo позволяют справиться с ростом объемов данных и увеличением потоков информации с минимальными затратами.

Крупная российская сеть аптек столкнулась с необходимостью перехода на новую СХД и серверы. Использовавшиеся до этого отечественные и самописные решения не отвечали потребностям компании, связанным с ростом бизнеса.

Аптечная сеть «Здоровье» — одна из крупнейших компаний Южного федерального округа в своем сегменте. Она насчитывает 183 аптеки в четырех регионах — Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области и Республике Адыгея. Постепенно расширяя свою географию, «Здоровье» повышает шансы жителей России на получение своевременной помощи. При этом клиенты сети имеют возможность заказать доставку лекарств в ближайшую аптеку в любом из городов присутствия.

После изучения рынка и проведения внутреннего анализа характеристик, представленных на рынке систем хранения разных производителей выбор пал на СХД Lenovo DE4000H.

В компании отмечают, что одним из весомых аргументов при выборе стало то, что в регионах присутствия «Здоровье» есть офисы компании «Парадигма» — платинового партнера Lenovo. А это автоматически гарантировало заказчику участие в проекте компетентных сотрудников, доставку продукции в оговоренные сроки и по разумной цене, возможности ознакомления с демонстрационными образцами оборудования, услуги по внедрению и технической поддержке.

СХД должна справляться с широким спектром рабочих нагрузок, создаваемых приложениями. Эту задачу решает гибридный массив хранения данных ThinkSystem DE Series, поддерживающий адаптивные алгоритмы кэширования.

Lenovo ThinkSystem DE4000H отличается оптимальной производительностью: гибридная СХД занимает всего 2U места в стойке, сочетая большую емкость и высокую производительность. При этом система обладает достаточно высокими характеристиками. В частности, пропускная способность достигает отметки в 9,2 Гбит/с при чтении данных и 2,7 Гбит/с — при записи. Уровень доступности DE4000H — 99,9999%, что достигается благодаря полному резервированию каналов ввода/вывода, улучшенным функциям защиты данных и расширенным средствам диагностики.

В продукте Lenovo реализована возможность использования разнообразных средств защиты и контроля целостности данных. Это особенно ценно для компаний, работающих с критически важными бизнес-данными и конфиденциальной информацией. Удобство масштабирования, отмечаемое заказчиком, достигается благодаря модульной конструкции СХД и простым средствам управления, входящим в комплект поставки. Таким образом, приступить к работе с данными можно менее чем через 10 минут после развертывания системы.

Платформа, на базе которой функционируют гибридные СХД DE2000H, DE4000H и DE6000H, оптимизирована для работы с нагрузками, характерными для компаний enterprise-уровня. Обширные возможности конфигурирования, тонкая настройка производительности и полный контроль над размещением данных позволяют администраторам выжать добиться максимальной производительности. Различные представления, реализованные в графических средствах анализа производительности, открывают доступ к ключевым сведениям об эффективности ввода-вывода СХД. Эти сведения полезны для администраторов, стремящихся иметь полный контроль над системой хранения.

Важным преимуществом в компании называют масштабируемость системы. В СХД реализована возможность увеличения емкости путем добавления накопителей нужного типа для требуемой нагрузки. Это стандартные жесткие диски для некритичных приложений или твердотельные накопители для задач, требующих минимального времени отклика. Серверы также предусматривает возможность модернизации путем увеличения емкости оперативной памяти до максимальной, поддерживаемой этим оборудованием. Система управления Lenovo XClarity обеспечивает централизованный мониторинг оборудования Lenovo, что снижает нагрузку на администраторов.

«Lenovo — известный и признанный бренд в ИТ-отрасли. Свою роль при выборе вендора сыграло и то, что эта компания является преемником серверного бизнеса на платформе x86 IBM. При сравнении СХД Lenovo с решениями других производителей выяснилось, что при сопоставимой цене решение Lenovo демонстрирует большую производительность, — отмечают в «Здоровье». — Кроме того, компания Lenovo предоставляет исчерпывающую информацию о своих продуктах. Вплоть до возможности проведения оценочных тестов до принятия окончательного решения о покупке».

В планах у компании постепенная замена всех существующих серверов на решения Lenovo, а также внедрение системы управления XClarity. Lenovo XClarity Administrator — это централизованное решение для управления ресурсами, предназначенное для упрощения ИТ-среды, ускорения реагирования и повышения доступности серверных систем и продуктов Lenovo. Оно поддерживает безагентное управление оборудованием Lenovo, а простая панель администрирования открывает удобный доступ к функциям инвентаризации и мониторинга. Еще один возможный новый проект — замена устаревающих сетевых коммутаторов других производителей современными высокоскоростными моделями Lenovo.