Xerox представила новые сканеры W110/W130

Xerox запустила промышленные сканеры Xerox W110/W130. Новинки позволяют быстро отсканировать большой поток документов, повышая качество изображений и удобство работы с контентом.

По ценовой категории новые модели соответствуют промышленным сканерам начального сегмента, но при этом обеспечивают высочайший уровень производительности. Xerox W110 сканирует до 120 страниц (240 изображений) в минуту, а скорость сканирования Xerox W130 доходит до 130 страниц (260 изображений) в минуту. Автоподатчики обоих сканеров линейки вмещают до 500 листов бумаги плотностью 75 г/кв. м, что упрощает работу с большими пакетами документов. В то же время максимальная нагрузка 100 000 страниц в день позволяет использовать устройства в офисах с повышенными объёмами документооборота и в архивах.

«Перенос бумажных документов в электронный вид — одна из самых важных и распространённых задач в эпоху облачных технологий и удалённой работы. К тому же требования к скорости и объёму оцифровки только растут, поэтому бизнес нуждается в мощных и надёжных сканерах, — комментирует Анастасия Жилкина, менеджер по маркетингу продукции компании Xerox Россия. — Линейка Xerox W110/W130 помогает удовлетворить эту потребность, сочетая в себе качество, доступность, низкую стоимость владения и передовые технологии Xerox».

Цветной ЖК-дисплей упрощает управление устройствами. Возможности сканирования и работы с документами расширяются благодаря системе автоматического распознавания текста ABBYY FineReader и интеллектуальной платформе Visioneer, в которую входят пять мощных решений. OneTouch запускает сложные сценарии обработки документов одним нажатием кнопки; Acuity повышает качество изображений, используя более 25 интеллектуальных алгоритмов; Capture SE разделяет оцифрованные документы на файлы, считывает штрихкоды и извлекает данные; DriverPLUS открывает широкий набор тонких настроек сканирования с простым интерфейсом; Organizer AI позволяет выполнять быстрый поиск и конвертацию, добавлять теги и редактировать PDF, автоматически классифицировать файлы и выполнять другие задачи по их обработке.

Чтобы свести к минимуму ошибки при подаче документов, инженеры Xerox снабдили новые сканеры ультразвуковыми датчиками, реверсивными роликами и оптимизированным трактом подачи бумаги с несколькими двигателями. Xerox W110/W130 поддерживают материалы от 27 до 105 г/м2, а также пластиковые карты и другие плотные оригиналы толщиной до 1,25 мм (при загрузке через отдельный прямой тракт).

Сканеры Xerox W110/W130 уже доступны для заказа в России.