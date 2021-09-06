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«Корус консалтинг» разработала план развития ИТ-систем diHouse

ГК «Корус консалтинг» провела предпроектное обследование для компании diHouse (входит в группу «Ланит») и разработала план развития ИТ-систем. Изменения помогут бизнесу расширить присутствие в сфере электронной коммерции (e-commerce) и усилить рыночные позиции.

Компания diHouse занимается дистрибуцией, розничными и корпоративными поставками смартфонов, мобильных и настольных компьютеров, бытовой техники, оборудования для геймеров, цифровых гаджетов и аксессуаров.

Широкий ассортимент, короткий жизненный цикл многих товаров (флагманский смартфон через год может стать менее востребованным), а также высокая конкуренция требуют внимания к деталям, оперативного принятия решений и максимально объективного представления о финансовых показателях каждой продуктовой линейки, канала сбыта, продукта. Чтобы усилить конкурентоспособность, расширить присутствие в онлайне на b2b- и b2c-аудиторию, а также увеличивать обороты бизнеса без роста штата, компания решилась на масштабный проект по развитию ИТ-инструментов. Для создания плана обновления дистрибутор обратился в ГК «Корус консалтинг», которая провела предпроектное обследование.

Эксперты «Корус консалтинг» изучили модель работы бизнеса и определили требования к новым процессам. Они также оценили техническое состояние существующих систем и определили, какие инструменты имеет смысл использовать дальше, а какие — внедрить дополнительно для реализации бизнес-целей. В результате обследования разработана концепция автоматизации. Совместно с diHouse установлены приоритеты внедрения изменений и сформирована дорожная карта развития информационных систем.

Для целей управленческого и оперативного учета компания выбрала «1С:ERP Управление предприятием». В качестве перспективного направления был выбран переход на новые b2b- и b2c-платформы для роста направления e-commerce.

Кроме того, специалисты «Корус консалтинг» разработали техническое задание на автоматизацию в «1С:ERP» процессов управления ассортиментом, ценообразованием, закупками, запасами, продажами, импортной и внутренней логистикой и др. Чтобы обеспечить полную готовность diHouse к внедрению ERP-системы, разработана методология управленческого учета с привязкой к функциональным возможностям системы.

«Наша цель — превратить учетную систему в инструмент для принятия управленческих решений, обеспечить оперативность и достоверность данных. Сегодня цена ошибки при внедрении решений велика: чтобы избежать лишних издержек, важен осознанный подход к автоматизации. Работа специалистов «Корус консалтинг» помогла нам на этапе анализа и формирования стратегии развития ИТ», — сказал Андрей Тарасов, исполнительный директор diHouse.

«Результаты обследования лягут в основу цифровой трансформации diHouse. Компания не просто осуществляет технический переход, а рассматривает внедрение новых систем как часть большого проекта по развитию бизнеса. Такие кейсы помогают и нам идти вперед – смотреть, как меняются отрасли и находить для них решения “завтрашнего дня”», — отметил Владимир Скородумов, консультант ГК «Корус консалтинг».

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