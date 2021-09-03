T1 Cloud, 3data и Key Point подписали меморандум в целях цифровизации ДФО

T1 Cloud, 3data и Key Point подписали меморандум в целях цифровизации ДФО. Стороны договорились уточнить условия приобретения услуг 3data для размещения части ИТ-инфраструктуры облака Т1 Cloud в новом дата-центре Key Point в Приморском крае. ЦОД соответствует международным стандартам.

Трехсторонний меморандум предусматривает проведение коммерческих переговоров с завершением их к августу 2022 г. На первом этапе предполагается аренда облачным провайдером Т1 Cloud 10 серверных стоек в рамках сolocation с возможностью расширения в дальнейшем до 20 стоек. Стороны намерены прилагать все усилия для достижения взаимовыгодного сотрудничества.

Дата-центр Key Point – первый на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири коммерческий ЦОД уровня надежности и отказоустойчивости Tier III по классификации Uptime Institute. Проект реализуется по модульной технологии в партнерстве с сетью дата-центров 3data. Планируемый срок ввода в эксплуатацию – июль 2022 г. При проектировании и строительстве объекта применяются самые современные высокотехнологичные решения и оборудование.

«Сегодняшнее событие знаменует новый этап в расширении рынка T1 Cloud. Вместе с нашими партнерами на территории Дальнего Востока мы реализуем ИТ-решение по повышению доступности высококачественных облачных услуг на базе отказоустойчивой облачной платформы, – сказал Михаил Блинов, генеральный директор T1 Cloud. – Подписание меморандума с 3data и Key Point открывает новые возможности для T1 Cloud по работе на локальном рынке, а для компаний региона – по развитию своей ИТ-инфраструктуры в надежном облаке и достижению амбициозных целей бизнеса».

«Дальневосточный федеральный округ – крупнейший по площади в России, и наличие здесь качественной ИТ-инфраструктуры становится необходимым условием дальнейшего успешного развития региона и страны. Основными клиентами дата-центра Key Point станут компании, реализующие проекты в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири», – отметил Илья Хала, генеральный директор сети дата-центров 3data.

«Наша цель – обеспечение компаний, работающих на территории региона, высоконадежной базовой инфраструктурой, – отметил Евгений Вирцер, генеральный директор Key Point. – До сих пор в Приморском крае не было ни одного дата-центра, сертифицированного на соответствие признанным стандартам надежности ЦОД по классификации Uptime Institute. Де-факто в Москве и Санкт-Петербурге стандарт качества – это сертификат соответствия площадки уровню надежности Tier III. И мы хотим дать доступ к такому уровню надежности бизнесам региона. Отрадно признать, что мы приближаемся к запуску ЦОДа и, в частности, готовы обсуждать сотрудничество с облачным провайдером T1 Cloud, одним из лидеров рынка».