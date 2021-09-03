Сеть магазинов Offprice перенесла ERP-систему в облако Lancloud

Сеть магазинов Offprice разместила систему «1С:Управление предприятием» в облаке Lancloud.

Сеть Offprice состоит из более 30 аутлетов, в которой представлены более 400 брендов одежды и обуви со скидкой. Компания достаточно динамично развивается, расширяется сеть присутствия, а также ассортимент представленного товара. Для автоматизации бизнес-процессов Offprice использует систему «1C:ERP Управление предприятием», с помощью которой осуществляется управление финансами, кадрами и бухгалтерией. База «1С» содержит сотни тысяч наименований товаров, и её объём постоянно увеличивается. Когда объём базы «1С» превысил несколько сотен гигабайт ресурсов, используемого на тот момент облачного сервера оказалось недостаточно для нормального функционирования системы. Учитывая критичность сервиса «1С:ERP» для бизнеса компании, руководством было принято решение о смене облачного провайдера.

При выборе нового поставщика облачных сервисов Offprice исходила из потребности в том, чтобы облачный сервис обеспечивал высокую производительность виртуальных серверов, в особенности скорость процессоров и дисковой подсистемы, что особенно критично для быстрой работы сервера «1С:Предприятие», а также возможность оперативного масштабирования в случае необходимости.

По результатам сравнительного тестирования различных облачных платформ был выбран облачный сервис Cloud Server компании Lancloud, построенный на новейших процессорах Intel Xeon Platinum v3 8354H, которые функционируют на частоте 4,0 ГГц. Облачные серверы Lancloud показали лучшую производительность процессоров, а также дисковой подсистемы на базе SSD-хранилищ. Тестирование производительности непосредственно сервера «1С» также ожидаемо показало высокие результаты.

«Спустя несколько месяцев сотрудничества можем отметить, что сервис работает достаточно стабильно, соблюдается SLA не только в отношении доступности виртуальных серверов, но и в отношении их производительности», – сказал Риян Алькаев, руководитель технической поддержки Offprice.