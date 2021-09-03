Schneider Electric и Key Point подписали соглашение о сотрудничестве

Schneider Electric и Key Point, реализующая проект создания первого на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири провайдеронезависимого центра обработки данных (ЦОД) уровня надежности Tier III по классификации Uptime Institute, заключили соглашение о сотрудничестве.

Компании договорились о совместной реализации проекта дата-центра Key Point в Приморском крае на территории опережающего развития «Надеждинская». Schneider Electric выступит поставщиком оборудования для будущего ЦОДа, ввод в эксплуатацию первой очереди которого намечен на июль 2022 г.

Решения Schneider Electric хорошо зарекомендовали себя как в крупнейших ЦОДах в мире, так и на российском рынке, где они широко применяются в аналогичных проектах.

Выбор в пользу этого вендора был сделан не только с точки зрения технических параметров и оптимальной для проекта стоимости, но также с учетом высокой степени интеграции предлагаемых им решений в экосистему ЦОДа в целом. Это важно для последующей эксплуатации объекта, в том числе в целях снижения привязки к человеческому фактору за счёт максимально возможной автоматизации всех процессов и превентивной диагностики систем и компонентов. Такое снижение нагрузки на персонал позволит сотрудникам службы эксплуатации ЦОДа более эффективно решать задачи в рамках своих профессиональных компетенций.

«Проект Key Point предполагает обеспечение высокого уровня надежности и отказоустойчивости в соответствии со стандартом Tier III. Поэтому при проектировании и строительстве дата-центра применяются самые современные высокотехнологичные решения, в том числе оборудование компании Schneider Electric. Созданный партнерский альянс позволит достичь заявленных показателей надежности ЦОДа и обеспечить высокое качество предоставляемых услуг», – отметил генеральный директор Key Point Евгений Вирцер.

«Благодаря динамичному развитию российских проектов и возрастающей активности азиатских компаний Дальний Восток является перспективным регионом для развития ИТ-инфраструктуры. Компания Key Point готова предложить рынку ЦОД с высоким уровнем надежности Tier III по классификации Uptime Institute, который позволит поддерживать стремительные темпы цифровизации региона и удовлетворить потребности заказчиков: локальных, федеральных и зарубежных. Schneider Electric уделяет большое внимание процессам цифровой трансформации и рада предложить свою экспертизу в области построения надежной инфраструктуры и управления электроэнергией, чтобы оказать всестороннюю поддержку проекту ЦОД Key Point», – сказал вице-президент по рынку «Информационные технологии» компании Schneider Electric в России и СНГ Роман Шмаков.