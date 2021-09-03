«Р7-Офис» теперь можно развернуть в закрытом контуре

Специалисты платформы «Р7-Офис» обеспечили возможность установки и использования системы в закрытом контуре сети.

Закрытые контуры сети, практически полностью изолированные от внешней информационной среды, формируются в информационных системах учреждений и предприятий для обеспечения высшего уровня безопасности и конфиденциальности циркулирующей в них информации — они используются в том числе и для работы со сведениями, составляющими государственную тайну. Приложения, работающие в таком контуре, должны иметь возможность развёртывания и использования без доступа к другим общедоступным сетям, в частности — к сети интернет.

Возможность работы в закрытом контуре разработчики обеспечили путём контейнеризации: все необходимые для установки и работы платформы файлы, включая зависимости (необходимые для работы ПО сторонние компоненты, библиотеки или пакеты), упаковываются в docker-образ, который можно без проблем развернуть в дистрибутиве Linux. Уже подтверждена работа docker-контейнеров c «Р7-Офис» в среде Ubuntu, Debian, а также CentOS. Также ожидается беспроблемное функционирование в отечественных операционных системах, таких как Astra Linux, Alt Linux, ROSA Linux и др.