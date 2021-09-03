Процессоры AMD Epyc обеспечат работу суперкомпьютера лаборатории Министерства энергетики США

AMD объявила о том, что Аргоннская национальная лаборатория (Argonne National Laboratory) Министерства энергетики США (DOE) выбрала процессоры AMD Epyc для нового суперкомпьютера под названием Polaris, который подготовит исследователей к работе на экзафлопсном суперкомпьютере Argonne под названием Aurora. Polaris разработан компанией Hewlett Packard Enterprise (HPE) и будет использовать процессоры Epyc 2 поколения, а затем перейдет на процессоры AMD Epyc 3 поколения. Суперкомпьютер позволит ученым и разработчикам тестировать и оптимизировать как программные коды, так и приложения для решения целого ряда задач искусственного интеллекта, инженерных и научных проектов.

«Серверные процессоры AMD Epyc продолжают оставаться ведущим выбором для современных HPC-исследований. Они обеспечивают производительность и возможности, необходимые для решения сложных проблем, которые будут решаться с помощью предэкзафлопсных и экзафлопсных вычислений», – сказал Форрест Норрод, старший вице-президент и генеральный менеджер подразделения Datacenter and Embedded Solutions Business Group, AMD. – Мы очень гордимся тем, что поддерживаем Аргоннскую национальную лабораторию и ее важнейшие исследования в таких областях, как низкоуглеродные технологии, медицинские исследования, астрономия, солнечная энергетика и многих других. Благодаря этим исследованиям мы приближаемся к эре экзафлопсных вычислений».

Polaris будет использовать процессоры AMD Epyc 7532 и Epyc 7543, а также графические процессоры Nvidia A100 Tensor Core для обеспечения пиковой производительности вычислений с двойной точностью около 44 петафлопс. Эта производительность в 4 раза выше, чем у существующих суперкомпьютеров Аргоннской национальной лаборатории.

Первоначально Polaris будет использоваться исследовательскими группами, участвующими в таких инициативах как Exascale Computing Project Министерства энергетики США и программы ALCF's Early Science Program. Сообщества пользователей в рамках проекта Exascale Computing Project также будут использовать Polaris для того, чтобы оптимизировать инженерные задачи для будущего экзафлопсного суперкомпьютера лаборатории. Суперкомпьютеру будет доступно масштабирование комбинированных систем на базе CPU и GPU, а также интеграция рабочих процессов, сочетающих моделирование, симуляцию, искусственный интеллект и другие компоненты, требующие больших объемов данных.

Поставка и установка суперкомпьютера Polaris были запланированы на август 2021 г., а использование начнется в начале 2022 г. Более широкое сообщество HPC получит доступ к системе весной 2022 г. для подготовки рабочих нагрузок для следующего поколения HPC-ресурсов Министерства энергетики США.