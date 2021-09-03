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«Белтел» оборудовал мультимедийными решениями новую школу в Подольске

К началу нового 2021 учебного года компания «Белтел» совместно с ключевым партнером генеральным подрядчиком строительства АО «МСУ-1» оснастила мультимедийным оборудованием новую школу №36 на 1100 мест в городе Подольске Московской области. Школа возведена по нацпроекту «Образование».

Классы оборудованы интерактивными панелями LG 75TR3BF-B с сенсорной технологией, поддерживающие функции нескольких касаний. Панель позволяет стирать написанное движением руки, что значительно проще, чем стирать пером. Данная серия поддерживает легкое подключение и обмен данными, в частности позволяет обмениваться экранами и контентом с ноутбуками и другими мобильными устройствами.

В фойе установлены информационные сенсорные панели (Digital Signage), на которых транслируются школьные новости, расписание занятий, информация о факультативах и преподавателях.

В актовом зале установлен лазерный 4K проектор LG Pro Beam BU60PST с яркостью 6000 ANSI люмен и интерактивная трибуна ALIBI PREMIUM 27", что позволяет проводить презентации и доклады с одного устройства. Также установлено звуковое и световое оборудование: радиосистемы производства Shure, микшерный пуль от Soundcraft, акустические системы Studiomaster и пульт управления световыми приборами Avolites Titan Mobile.

Мультимедийное оснащение позволяет сделать образовательный процесс более разнообразным, увлекательным и удобным для всех участников.

Для отображения хода и результатов спортивных состязаний в спортивных залах установлены информационные электронные табло «Импульс». В школьной столовой организована возможность безналичной оплаты питания через терминалы.

Системный интегратор «Белтел» непрерывно сотрудничает с образовательными учреждениями. В рамках оснащения новой школы в Раменском компания поставила оборудование для системы видеонаблюдения: серверы российского производства STSS Flagman, коммутаторы доступа RVi Group, источники бесперебойного питания от компании VERTIV.

Владимир Бахур

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