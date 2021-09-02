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«Норбит» внедрила цифровую экосистему ЦОПП в Тамбовской области

«Норбит» (входит в группу «Ланит), завершила проект по разработке и внедрению цифровой платформы Центра опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) Тамбовской области. Система помогает организовать непрерывное профессиональное обучение всех категорий граждан по востребованным и перспективным профессиям. Таким образом, площадка способствует формированию рынка образовательных услуг и сокращению уровня безработицы в регионе.

С помощью платформы специалисты проводят анализ рынка труда для определения необходимых региону профессий, далее конструируют образовательные программы для переподготовки и повышения квалификации граждан с целью их дальнейшего трудоустройства. Система включает модули для проверки и тестирования знаний, проведения занятий в офлайн- и онлайн-форматах.

Платформа ЦОПП включает взаимодействие пяти сторон: граждан, образовательных учреждений, преподавателей, работодателей и ответственных госструктур. Каждый обучаемый получает доступ к «Личному кабинету», выбирает там подходящую программу обучения, контролирует учебный процесс, ищет вакансии и отслеживает отклики на них. Школьники, зарегистрированные на платформе, могут пройти профориентационное тестирование и получить рекомендации по программам. Образовательные учреждения публикуют на платформе информацию о курсах, формируют учебные курсы и управляют расписанием преподавателей, принимают заявки на обучение. Педагоги размещают обучающие материалы, формируют группы, проводят занятия (в том числе онлайн) и ведут электронный журнал. Работодатели отслеживают предложения от образовательных учреждений, просматривают профили потенциальных кандидатов и публикуют вакансии. Сотрудники госструктур формируют отчеты по программам обучения, о результатах обучения и по актуальным профессиям.

Информационная система обладает кастомизированным интерфейсом, позволяет выгружать различные формы аналитической отчетности и онлайн-статистики. В системе настроены различные механизмы уведомлений и обмена сообщениями.

Кирилл Шаронин, руководитель Центра опережающей профессиональной подготовки Тамбовской области, сказал: «Развитие области не может происходить без качественно выстроенной системы профессионального образования. Подготовка кадров – это двухстороннее движение: с одной стороны – организации профобразования, которые готовят кадры, с другой стороны – работодатель. И новая платформа позволяет объединить обе стороны. К тому же все обучаемые получают дополнительные мотивацию, так как видят перспективы выбранной профессии. Появление ЦОПП помогает подготовить качественных и востребованных специалистов, которые нужны нашим организациям в сферах промышленности, строительства, сельском хозяйстве, информационных технологиях и транспорте».

Антон Чехонин, генеральный директор «Норбит», отметил: «ЦОПП Тамбовской области стал своеобразным интегратором, задача которого – проектирование коротких образовательных программ под потребности работодателей. Благодаря новой платформе ЦОПП система образования сможет оперативно реагировать на потребности быстро меняющегося рынка».

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