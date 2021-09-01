«Скан-архив» помог «Атри-групп» улучшить контроль документооборота

«Атри-групп» внедрила разработку компании «Гэндальф» – программу «Скан-архив». Продукт помог компании улучшить контроль документооборота.

«Атри-групп» поставляет комплексные ИТ-решения для бизнеса: создает, модернизирует, оптимизирует и автоматизирует технологические и бизнес-процессы, в том числе «с нуля». Ежемесячный оборот составляет более 2,5 тыс. экземпляров реализаций и приходных документов.

Система учета компании «1С:Управление торговлей» не обладала функциями контроля перемещения и автоматизированной загрузки документов. Зачастую возникала проблема отсутствия скана или оригинала документов в копании – документ мог оставаться у контрагента или потеряться при перемещении.

Для решения проблемы был необходим надежный программный продукт, совместимый с программой учета. Таким решением стала программа «Скан-архив», разработанная компанией «Гэндальф».

Внедрение «Скан-архива» обеспечило: моментальный ввод документов через по штрих-коду; самостоятельный контроль перемещения документов менеджерами компании; формирование электронного архива и оптимизацию предоставления информации в ФНС; сокращение времени и трудозатрат на поиск и предоставление информации по запросам.

«Программа «Скан-архив» полностью решила поставленную задачу. Контроль осуществляется менеджерами самостоятельно без дополнительных обращений к бухгалтерии. Штрих-код документов моментально распознается программой «1С:Управление торговлей». Наличие скан-версии в программе учета помогает при запросах ФНС и решении спорных вопросов», – сказала главный бухгалтер «Атри-групп» Светлана Строкова.