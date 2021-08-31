Ubirator запустил инновационную ERP-систему выплат для рынка вторсырья

Сервис эффективного управления отходами Ubirator разработал и запустила ERP-систему для складского учета с функционалом мгновенных выплат физическим лицам - Upay. UPay предназначен для рынка сбора, переработки отходов и вторсырья. Аналогов системы нет в России.

На этапе пилота ERP-систему планируется внедрять для использования на семи собственных производственно-заготовительных предприятиях (ПЗП), а до конца года компания рассчитывает подключить до 45 ПЗП. В России работает 6 тыс. ПЗП, годовой оборот которых достигает 50 млрд руб. Новая система позволит перейти на мгновенные выплаты средств за сырье физическим лицам, доля которых достигает 40% от общего числа. Сейчас большинство физических лиц пользуются наличными средствами. За использование платежного сервиса Upay ПЗП будут выплачивать комиссию от 1,5% за каждую транзакцию. Основным конкурентом решения сейчас выступают обычные переводы с одной банковской карты на другую. На рынке существуют платежные сервисы, которые позволяют делать мгновенные переводы на карты физических лиц. Однако их подключение и использование будет доставлять некоторые неудобства: сложности в адаптации сервиса под сферу сбора вторсырья и подготовка пакета документов для прохождения банковских проверок. Сервис Upay позволит сделать работу предприятий более современной, осуществлять легальные безналичные выплаты за вторсырье физическим лицам и получать полный дистанционный контроль за работой ПЗП.

«Любая сфера бизнеса 21 века нуждается во внедрении инновационных технологий в рабочий процесс. Если мы говорим о рынке сбора и переработки вторсырья, то эту сферу фактически не коснулась цифровизация. Вероятно, это одна из причин, по которой мы можем наблюдать отсутствие вовлечения граждан в защиту экологии. Чем более модернизированы и автономны будут схемы работы в сфере управления отходами, тем больше людей станут более экологически осознанными. Мы, со своей стороны, готовы к цифровизации отрасли и создаем технологичные новинки, такие как Upay», — заявил сооснователь и генеральный директор Ubirator Никита Никишкин.