Цифровые решения «Диасофт» в микросервисной архитектуре прошли сертификацию Red Hat OpenShift

«Диасофт», российский разработчик ПО, входящий в топ-100 мировых поставщиков финтех-решений по версии IDC, объявила о получении сертификата Red Hat Container Certification для своих продуктов. Сертификат подтверждает, что образы контейнерных приложений «Диасофт» созданы с использованием Red Hat Universal Base Image (UBI) и обеспечены поддержкой ведущей Linux-платформы корпоративного класса Red Hat Enterprise Linux (RHEL).

Решения «Диасофт» на основе технологий с открытым кодом теперь доступны в каталоге Red Hat Ecosystem Catalog, а сама компания стала частью экосистемы Red Hat Partner Connect, что открывает для нее новые возможности для продвижения как в России, так и по всему миру.

При получении сертификата Red Hat Container Certification образы приложений «Диасофт» проверялись на предмет их создания в соответствии со стандартом Red Hat, а именно с использованием пакетов на основе Red Hat Enterprise Linux, обеспеченных поддержкой производителя для включения в их состав актуальных исправлений безопасности.

Полученные сертификаты позволяют развертывать образы приложений «Диасофт» на платформе Red Hat OpenShift под управлением Red Hat Enterprise Linux. Red Hat OpenShift – это ведущая отраслевая Kubernetes-платформа корпоративного класса, которая упрощает установку, настройку и обновление ПО. Red Hat OpenShift обеспечивает расширенное управление жизненным циклом приложений (изменение конфигураций, резервное копирование и восстановление), а также автоматическое масштабирование кластеров.

Тимур Кульчицкий, региональный менеджер Red Hat в России и СНГ: «За счет развитой экосистемы партнерских решений Red Hat предлагает идеальную DevOps-среду на основе Red Hat Enterprise Linux и Red Hat OpenShift. С ее помощью организации могут быстро и поэтапно развивать свои IT-системы как в корпоративном ЦОД, так и в облаке. Более того, решения на базе платформ Red Hat консолидируют рабочие процессы и упрощают управление задачами, что крайне важно для цифровой трансформации. Чем больше решений представлено на рынке, тем легче IT-специалистам найти оптимальные инструменты для каждого конкретного проекта. Мы надеемся на плодотворное сотрудничество с «Диасофт», чьи продукты помогут нам предложить заказчикам большую свободу выбора решений и улучшить поддержку самых разных организаций и отраслей».

По состоянию на август 2021 года компания «Диасофт» сертифицировала для работы на платформе Red Hat OpenShift решения, реализованные в микросервисной архитектуре. Digital Q.Omnichannel – платформа развития для поддержки бизнес-процессов обслуживания клиентов финансовых организаций в цифровых каналах. Помимо прочих, в составе этой платформы сертифицировано решение «Личный кабинет», предоставляющее современный канал для цифрового онбординга клиентов финансовых организаций. Digital Q.Risk&Compliance – платформа развития для поддержки регуляторных требований по проверке клиентов и идентификации подозрительных лиц и операций. Digital Q.Sensor – технологическая платформа для визуальной аналитики бизнес-процессов. Digital Q.ProductCatalog – кросс-продуктовый компонент для управления всеми продуктами и услугами финансовой организации.

Компании Red Hat и «Диасофт» планируют активно развивать технологическое партнерство и расширять список сертифицированных решений «Диасофт» на платформе Red Hat OpenShift.

Решения «Диасофт», сертифицированные Red Hat, помогают финансовым организациям успешно решать задачи цифровой трансформации и оптимизации бизнес-процессов, уверенно выходить на новые рынки и интегрироваться в цифровые экосистемы. Современная микросервисная архитектура обеспечивает быстрый вывод на рынок уникальных финансовых продуктов и сервисов, позволяет отслеживать их бизнес-эффективность в режиме реального времени и принимать взвешенные управленческие решения на основе актуальных данных.