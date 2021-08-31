Испанская медиагруппа Atremedia внедрила решение Commvault для защиты внутренних информационных ресурсов

Commvault, разработчик программного обеспечения для управления данными в облаках и внутри корпоративной ИТ-инфраструктуры, сообщила об успешном проекте – испанский медиагигант внедрил решение Commvault для защиты и управления внутренних информационных ресурсов компании.

Atresmedia — это ведущая испанская мультимедиа-группа и единственный в Испании поставщик аудио и видео, работающий во всех основных секторах мультимедиа-индустрии, включая телевидение, радио, рекламу и производство кинофильмов. Более 10 лет в Atresmedia для резервного копирования внутри корпоративной ИТ-инфраструктуры использовалось решение Veritas, однако, когда медиагруппа перенесла часть своих рабочих нагрузок в разные публичные облака, в том числе Microsoft Azure, AWS и Google Cloud Platform, оказалось, что в этом унаследованном решении нет функциональности для защиты данных в облаках. Atresmedia также требовалось предоставить своим журналистам и другим сотрудникам постоянный доступ к данным в любое время и в любом месте для того, чтобы они могли продолжать свою работу несмотря на пандемию. Учитывая значительно возросший риск атак программ-вымогателей, компания пришла к необходимости внедрить новое эффективное, гибкое и надежное решение, способное обслуживать как внутреннюю ИТ-инфраструктуру, так и облака, и обеспечить высокую безопасность и доступность данных.

Основные ресурсы компании, требовавшие защиты – это 298 ТБ данных, почтовые ящики Office 365, базы данных Oracle и MySQL, серверы Microsoft SQL, VMWare и Citrix, приложения SAP и Meta4, система документооборота BRS, операционные системы Ubuntu, Red Hat и Windows, NAS-система Hitachi для хранения файлов и система хранения Dell/EMC для SAN.

Учитывая особенности работы рынка мультимедиа, заказчику требовалось обеспечить конфиденциальность информации и безопасность персональных данных для выполнения требований законодательства и защиты репутации бренда Atresmedia, поэтому главными критериями при выборе нового решения были минимальное время восстановления и высокая доступность. Изучив предложения разных вендоров, специалисты компании пришли к выводу, что только решение Commvault выполняет все требования к функциональности, производительности и возможности интеграции в инфраструктуру. К тому же у Commvault гибкое лицензирование.

В компании Atresmedia было внедрено решение Commvault Complete Data Protection для защиты данных всей внутренней ИТ-инфраструктуры заказчика и почтовых ящиков Office 365. В Atresmedia используется сложная корпоративная ИТ-инфраструктура, состоящая из разных типов баз данных, приложений, операционных систем и систем хранения, расположенных на нескольких площадках. После внедрения Commvault Complete Data Protection у Atresmedia ни разу не было проблем или задержек при восстановлении данных. На 40% уменьшились показатели RTO и RPO, на 100% было выполнено соглашение об уровне сервиса (SLA), а бесшовная интеграция Commvault в ИТ-инфраструктуру заказчика теперь гарантирует ему непрерывность бизнеса и защиту репутации. Системные администраторы заказчика легко освоили новую платформу Commvault.

Благодаря предоставленной Commvault технической поддержке Atresmedia смогла успешно мигрировать на новую платформу Commvault точно в запланированные сроки и без прерывания операций. Сейчас компания использует Commvault для защиты всей своей внутренней ИТ-инфраструктуры и 100 почтовых ящиков Office 365, сохраняя резервные копии на системе HPE StoreOnce.

«После внедрения Commvault Complete Data Protection время RTO и RPO сократились на 40%, и теперь у нас восстановление важных данных занимает не более двух часов, – отметил заместитель директора Atresmedia по операциям, системам и информационной безопасности Мануэль Серрано Рубио. – Сейчас мы можем быстро восстанавливать различные рабочие нагрузки и хранить резервные копии столько времени, сколько требуется по правилам. С Commvault всё работает отлично. Commvault удовлетворил все требования к высокой готовности, непрерывности бизнеса и выполнения требований законодательства. Приятным сюрпризом для нас стала легкость, с которой наши системные администраторы освоили новые технологии решения Commvault. Очень удобна функция генерации отчетов, по которым можно сразу проверить, не было ли ошибок при восстановлении данных».

На следующем этапе проекта в Atresmedia будет внедрено резервное копирование с помощью Commvault данных из облаков и Kubernetes.

«Мы очень довольны опытом работы с Commvault с самого начала этого проекта. Этот вендор не просто поставил нам свое решение, но и предоставил всю необходимую помощь для успешного выполнения проекта», – отметил представитель Atresmedia.