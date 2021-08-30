Портфель услуг ГК Ramax Group пополнился решениями «1С»

Успешный опыт работы с системами SAP позволил команде экспертов Ramax Group за более чем десятилетнюю историю партнерства компаний нарастить экспертизу в области управления проектами, цепочками поставок, взаимоотношениями с клиентами, персоналом, а также в финансовом менеджменте, планировании проектов и других областях ERP, которые планируется экстраполировать на рынок «1С».

Расширяя свой портфель услугами, предполагающими работу с системами «1С», Ramax Group сможет не только продолжить сотрудничество с крупными заказчиками, которые реализуют программу перехода на отечественное программное обеспечение, но и привлекать новых клиентов, например, государственные компании, где насущные сложности усугубляются высокой ценой ошибки.

«В некоторых отраслях (например, в транспорте) мы имеем уникальную экспертизу в ключевых направлениях автоматизации и цифровой трансформации бизнеса, – говорит Умар Удаев, руководитель 1С-практики Ramax Group. – Ранее у крупных заказчиков, взявших курс на импортозамещение, просто не было альтернативы небольшим интеграторам. Вариант работы с 1С-франчайзи грозил потерями, поскольку у них нет опыта работы с таким масштабом бизнеса, а собственная же разработка всегда очень ресурсоемка, особенно в части времени. В связи с трудностью поиска на рынке интегратора, способного полноценно удовлетворить потребности, банки, металлургия, нефтяная промышленность и компании из других отраслей сегодня не могут повышать качество бизнеса за счет цифровизации внутренних процессов, поэтому наша инициатива по расширению портфеля услугами в области 1С – закономерный ответ на актуальные задачи действительности».

В настоящее время для решения масштабных задач в области импортозамещения Ramax Group сосредоточена на расширении перечня российских технологических партнеров и привлечении квалифицированных кадров.