Konica Minolta усилит киберзащиту заказчиков с помощью решений Eset

Konica Minolta Business Solutions Russia заключила партнёрское соглашение с Eset. Теперь Konica Minolta сможет не только автоматизировать бизнес-процессы, но и повышать уровень защиты своих клиентов с применением технологий Eset.

Konica Minolta, международный поставщик решений для автоматизации бизнеса, активно развивает направление информационной безопасности на российском рынке. Благодаря сотрудничеству с Eset, Konica Minolta сможет применять в своих проектах самые востребованные в России продукты разработчика, в том числе антивирус Dynamic Threat Defense, систему обнаружения целевых атак Enterprise Inspector и средство шифрования Full Disk Encryption.

Konica Minolta сможет содействовать клиентам в решении сложных задач при помощи усовершенствованной системы обнаружения целевых атак Eset Threat Intelligence, а также инструмента защиты от утечек конфиденциальной информации Safetica.

Eset – первый производитель антивирусного программного обеспечения, который применил эвристические методы обнаружения компьютерных угроз в своих решениях. Эвристический метод защищает пользователя не только от существующих, но и от новых угроз.

Ключевые преимущества антивирусных решений Eset – это надёжность, быстродействие и лёгкость в управлении. Продукты компании для защиты компьютеров и мобильных устройств применяют 400 тыс. корпоративных клиентов более чем в 200 странах.

«Партнёрство с Konica Minolta позволит увеличить количество корпоративных клиентов Eset — многие компании получат возможность на практике убедиться в надежности наших продуктов. Таким образом, защита самого высокого уровня станет еще более доступной для российского бизнеса», – отметил Антон Молчанов, старший менеджер Eset по работе с партнерами.

«Благодаря сотрудничеству с Eset мы сможем значительно расширить наш продуктовый портфель в направлении информационной безопасности. Наши клиенты будут защищены самым надежным образом, так как Eset – это компания с мировым именем, глубокой экспертизой и многолетним опытом работы», – подчеркнул Павел Шалагинов, руководитель отдела развития ИТ-решений Konica Minolta Business Solutions Russia.