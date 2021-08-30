«Эдит Про» автоматизирует в «Ленэнерго» управление производственными активами

ГК «Эдит Про» выиграла открытый конкурс «Россети Ленэнерго» на развитие системы управления производственными активами (СУПА) предприятия. Стоимость контракта составила 78 млн руб.

«Россети Ленэнерго» – одна из крупнейших распределительных сетевых компаний России. Организация управляет 430 центрами питания, обслуживает территорию Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Система управления производственными активами «Россети Ленэнерго» позволяет оптимально управлять затратами, рисками и производительностью оборудования. СУПА охватывает все этапы жизненного цикла активов: создание, продуктивную эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонты, вывод из эксплуатации. В системе аккумулируется объективная информация о текущем и прогнозируемом состоянии оборудования, история изменений, данные об уровне надежности и рисках отказа.

«Россети Ленэнерго» постоянно совершенствует систему и сейчас приступает к четвертому этапу ее развития. В рамках проекта ГК «Эдит Про» автоматизирует учет и анализ аварийных отключений на электрических подстанциях и линиях электропередач, а также определение необходимых для улучшения оборудования работ: ремонта, модернизации или замены.

Будет разработан модуль управления автотранспортом и расчета производительности труда специалистов. Как результат, компания сможет эффективнее планировать загрузку автотранспорта и время сотрудников. Еще один новый модуль позволит планировать многолетние и годовые планы-графики диагностических работ и формировать отчеты об их проведении.

Кроме того, планируется интеграция СУПА с информационной системой Минэнерго для передачи ведомству данных о техническом состоянии объектов электроэнергетики и их оборудования по API.

«В ведении «Россети Ленэнерго» множество объектов электросетевого хозяйства, в том числе линии электропередач, трансформаторные подстанции, распределительные пункты. Поэтому система управления производственными активами – одна из важнейших для предприятия. Развитие системы позволит компании эффективнее использовать производственные активы, решать гораздо больше задач», – сказал Дмитрий Кичко, генеральный директор ГК «Эдит Про».